مسابقات موتورکراس قهرمانی خراسان رضوی در گناباد برگزار شد

مهدی صحرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات موتورکراس قهرمانی استان خراسان رضوی با حضور ۲۵ موتورسوار از شهرستان‌های گناباد، مشهد، تایباد، طرقبه شاندیز، جوین، بردسکن، تربت جام و بجستان در سه کلاس شامگاه جمعه با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

مسئول کمیته موتورکراس استان خراسان رضوی افزود: در پایان این رقابت های یک روزه در کلاس ۴۵۰ سی سی پیشکسوتان به ترتیب سید حجت حسینی از طرقبه شاندیز، محمد اسماعیلی از بردسکن و محمدرضا دانایی از گناباد عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: در کلاس ۴۵۰ سی سی جوانان نیز علی اکبر بروشکی از مشهد، مصطفی ایزی از جوین و محمد ندایی از گناباد موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند. همچنین علی برزوزاده از گناباد، علی زاهدی از طرقبه شاندیز و فرزاد یحیایی از تایباد در کلاس ۲۵۰ سی سی جوانان عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

گفتنی است؛ این مسابقات در گرامیداشت ۱۳ آبان و روز دانش آموز برگزار در شهرستان گناباد برگزار شد.