سالاری: :رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد تلاطم در فضای اجتماعی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، نماز عبادی - سیاسی جمعه ۴ مهرماه ۱۴۰۴ بخش رودخانه به امامت خطیب موقت حجت الاسلام والمسلمین میثم سالاری و حضور پرشور مردم بخش رودخانه در مسجد جامع نبی اکرم (ص) برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین میثم سالاری،امام جمعه موقت بخش رودخانه، در خطبههای این هفته نماز جمعه بر ضرورت تربیت همهجانبه در جامعه اظهار کرد: همانگونه که قرآن کریم پیامبر اسلام (ص) را به «اخلاق عظیم» ستوده، جامعه امروز نیز برای رسیدن به تعالی نیازمند گسترش اخلاق نیکو است.
وی با استناد به سیره امام حسن عسکری (ع) افزود: خوشرفتاری و صبر میتواند دلهای سخت را نرم کند و مسیر هدایت را هموار سازد.
سالاری در ادامه با اشاره به جایگاه علم در دین گفت: دانشمندان وارثان پیامبراناند؛ و هر فرد باید سهمی از دانش دینی و معرفتی داشته باشد تا در برابر شبهات زمانه مقاوم بماند.
امام جمعه موقت رودخانه تأکید کرد: تربیت اخلاقی در خانواده و جامعه،تشویق جوانان به علم آموزی همراه با معنویت و نهادینهکردن عدالت و صداقت،سه رکن اساسی رشد و بالندگی جامعه اسلامی است.
خطیب موقت بخش رودخانه درادامه با اشاره به اقدام اخیر آمریکا و سه کشور اروپایی در تلاش برای فعالسازی مکانیزم ماشه علیه ایران، این اقدام را بخشی از جنگ ترکیبی دشمنان دانست.
حجت الاسلام والمسلمین سالاری در پایان خطبه های این هفته با اشاره به این نکته که رژیم صهیونیستی با تحریک غرب به دنبال ایجاد تلاطم در فضای اجتماعی کشور است، اما رمز پیروزی ایران را «انسجام ملی و تکیه بر ارزشهای اسلامی» عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی با هوشیاری و وحدت ملی میتواند این نقشه را نیز مانند طرحهای گذشته خنثی کند.
