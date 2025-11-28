به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان، به همراه عباس مرادی مشاور عالی استاندار هرمزگان ظهر جمعه در سفری به شهرستان بشاگرد، از دبستان «کربلا» واقع در روستای وی بازدید کردند.
در این بازدید که با هدف بررسی شرایط زیرساختی، کیفیت تعلیم و نیازهای دانشآموزان مناطق روستایی انجام شد، مقامات ارشد آموزش و پرورش با دانشآموزان و نیروهای اجرایی مدرسه به گفتگو نشستند و به جزئیات کارکرد مدرسه و چالشهای موجود پرداختند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان هرمزگان در حاشیه این بازدید، با تأکید بر مأموریت اصلی دستگاه تعلیم و تربیت اظهار کرد: مأموریت اصلی ما در دستگاه تعلیم و تربیت استان، تحقق عدالت آموزشی است. هیچ دانشآموزی در دورترین نقاط استان نباید به دلیل موقعیت جغرافیایی، از فرصتهای آموزشی محروم بماند. ما متعهد به تقویت زیرساختها و تأمین نیروی انسانی متخصص در مدارس روستایی هستیم.
ضیایی همچنین گفت: توسعه و تجهیز مدارس روستایی به امکانات کمک آموزشی و فناوریهای نوین، جز برنامههای اولویتدار اداره کل در سال جاری است و این کارها به صورت برنامهریزی شده در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهند شد.
در این بازدید، وضعیت زیرساختی مدرسه، امکانات آموزشی، تعداد دانشآموزان و چالشهای موجود در آموزش در مناطق روستایی بررسی شد. مقامات به دانشآموزان پرسشهای مختلفی درباره درسها، کتابهای درسی و نیازهای خود پرسیدند و از آنها در مورد تجربیات خود در یادگیری در منطقه روستایی گوش دادند.
میرزاده معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان، در این زمینه گفت: دبستان «کربلا» نمونهای از مدارس مناطق کمبرخوردار است که با وجود چالشهای جغرافیایی، کارکرد خوبی دارد.
وی خاطرنشان کرد: همکاری خانوادهها و معلمان در این منطقه بسیار قابل تقدیر است و ما متعهد هستیم که این همکاری را تقویت کنیم.
