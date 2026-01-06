ضیایی:بشاگرد در اولویت تخصیص اعتبارات آموزشی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب منوچهر ضیایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان، در سفر خود به شهرستان بشاگرد با امام جمعه این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
منوچهر ضیایی با تأکید بر رویکرد عدالتمحور در تخصیص اعتبارات، اظهار داشت: با توجه به نیاز مبرم شهرستان بشاگرد به توسعه فضاهای آموزشی استاندارد و در راستای جبران عقبماندگیهای گذشته، تصمیم گرفتهایم تا بیشترین سهم از اعتبارات عمرانی و تجهیزاتی اداره کل در سال جاری به آموزش و پرورش این شهرستان اختصاص یابد.
ضیایی افزود: این تصمیم به معنای اولویتدهی مطلق به بشاگرد در اجرای پروژههای عمرانی جدید و تکمیل پروژههای نیمهتمام آموزشی است. ما مصمم هستیم تا با تزریق این اعتبارات، وضعیت مدارس این شهرستان را به سطح قابل قبولی ارتقا دهیم.
حجتالاسلام والمسلمین حسین غلامی امام جمعه شهرستان بشاگرد نیز ضمن تقدیر از توجه مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان به مسائل این منطقه، گزارشی از وضعیت مدارس مناطق روستایی و عشایری شهرستان ارائه داد و بر اهمیت تسریع در اجرای پروژههای آموزشی تأکید کرد.
