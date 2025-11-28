رستوران ساحلی هنجارشکن در سرخرود پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، صابر کریمی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در ایام فاطمیه بر اساس گزارشات مردمی مبنی بر عدم رعایت مقررات قانونی و شرعی در یکی از رستوران‌های ساحلی، ضمن بازدید میدانی در معیت مأموران پلیس اطلاعات و امنیت و فرمانده پاسگاه بیشه کلاً سرخرود، دستور پلمپ رستوران در همان مکان بازدید صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب سرخرود بیان داشت: کافه رستوران مذکور با اقدامات هنجار شکنانه ضمن جریحه دار کردن عفت عمومی، موجب نارضایتی شهروندان شده بود علی رغم تذکرات قبلی، وفق مقررات با دستور قضائی دادستانی پلمپ شد.

وی در پایان گفت: ارائه تذکر و صدور هشدار پلمپ شامل تمام واحدهای صنفی متخلف که مقید به قانون و شرع نباشند، خواهد بود.