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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۸:۵۲

ذوالفقاری: اراضی ساحلی بیشه‌کلا در سرخرود مازندران آزادسازی شد

ذوالفقاری: اراضی ساحلی بیشه‌کلا در سرخرود مازندران آزادسازی شد

سرخرود- دادستان عمومی و انقلاب بخش سرخرود از آزادسازی کامل اراضی ساحلی تصرف‌شده در منطقه بیشه‌کلا با صدور دستور قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر ذوالفقاری افزود: عملیات رفع تجاوز از منطقه ساحلی بیشه‌کلا، پیرو بازدیدهای میدانی و در اجرای ماده ۱۱ قانون اراضی انجام شده است.

دادستان سرخرود بر عزم جدی دستگاه قضائی استان در راستای حفظ و احیای حقوق عامه تأکید کرد و گفت: این اقدام در پی دستور و تاکید ویژه رئیس کل دادگستری مازندران مبنی بر مقابله با هرگونه تصرف اراضی ساحلی و انفال صورت گرفته و بر این اساس با متخلفین این حوزه، برخورد بدون اغماض خواهد شد.

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: با هرگونه عدم نظارت و ترک فعل از جانب مسئولین ذیربط که موجب تضییع حقوق عمومی شود، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

کد مطلب 6640723

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