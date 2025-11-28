انتقال بخشی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه به ساختمان جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، از روز شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴ مجموعه‌ای از شعب بازپرسی این نهاد فعالیت خود را در ساختمان جدید واقع در بلوار شهید بهشتی، خیابان بنت‌المهدی صدر آغاز کرده‌اند.

بر این اساس، شعب بازپرسی ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ به محل جدید منتقل شده و مراجعان برای پیگیری تمامی امور قضائی، اداری و پرونده‌های مرتبط با این شعب باید از این تاریخ به ساختمان جدید دادسرا در چهارراه بنت‌المهدی صدر مراجعه کنند.

مسؤولان دادسرای مرکز استان همچنین اعلام کردند که سایر شعب و واحدهای ستادی نیز طی روزهای آینده به تدریج در این مجموعه مستقر خواهند شد.

به گفته دادسرا، این جابه‌جایی با هدف بهبود فرایند خدمت‌رسانی، تسهیل دسترسی شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات قضائی و اداری انجام شده و انتظار می‌رود با انتقال کامل واحدها، روند رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و نظم بیشتری دنبال شود.

دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه در پایان از همراهی و همکاری شهروندان در اجرای این تغییرات قدردانی کرده است.