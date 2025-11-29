  1. استانها
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

احتمال بارش خفیف باران در استان بوشهر از دوشنبه

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: براساس نقشه های هواشناسی از دوشنبه با ورود سامانه ناپایدار، افزایش ابر و احتمال بارش‌های خفیف در بخش‌هایی از استان پیش‌بینی می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز یکشنبه وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعات آرام است و در این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه با عبور سامانه ناپایدار جو، ضمن افزایش پوشش ابر، احتمال بارش پراکنده و خفیف باران بر روی دریا و در برخی مناطق شمالی استان طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ و در طول روز گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی اظهار کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ و در طول روز گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

