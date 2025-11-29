نوذری: تسریع در انتقال آب طالقان و آبگیری سد بالاخانلو یک اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری عصر شنبه در جلسه سازگاری با کمآبی که در سالن شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، با تأکید بر ضرورت اقناع عمومی برای رعایت مصرف آب، اعلام کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و وضعیت منابع آبی استان، لازم است از هماکنون برای مدیریت کمآبی در سال پیشرو برنامهریزی دقیق انجام شود.
نوذری با اشاره به اینکه خشکسالی تنها مختص قزوین نیست و اقلیم ایران و منطقه با بحران کمآبی مواجهاند، افزود: بر اساس پیشبینیها، سال آینده کشاورزان استان با شرایط سختی روبهرو خواهند شد و باید از هماکنون تمهیدات لازم اندیشیده شود.پ
وی با بیان اینکه حفظ و مراقبت از منابع آب آشامیدنی استان در سال آینده ضروری است، گفت: در بخش پساب برنامهریزی مؤثری صورت نگرفته و این موضوع یک ایراد جدی است. جهاد کشاورزی باید برای استفاده از پسابهای پاییندست برنامه مشخص ارائه کند.
استاندار قزوین همچنین بر نقش سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایجاد تصفیهخانههای پساب تأکید کرد و افزود: نباید منتظر اعتبارات دولتی بمانیم؛ باید به سمت شیوههای نوین مدیریت از جمله مولدسازی و مشارکت بخش خصوصی حرکت کنیم تا منابع مالی جدید برای استان ایجاد شود.
نوذری با انتقاد از روند فعلی مدیریت چاهها در استان اظهار کرد: به برخی افراد مجوز تخصیص آب دادهایم که عملاً از آن استفاده نمیکنند، در حالی که افراد واجد صلاحیت در انتظار دریافت مجوز هستند. این موضوع باید سریعاً تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به مصرف ۸۵ درصدی آب در بخش کشاورزی، نظارت دقیقتر بر این حوزه را ضروری دانست و گفت: پیشبینیها نشان میدهد وضعیت بارش در ماههای پیش رو و زمستان مطلوب نخواهد بود.
استاندار قزوین همچنین اعلام کرد: ظرفیت تولید پنلهای خورشیدی تا پایان سال باید به ۱۵۰ مگاوات برسد. احیای قناتها نیز باید تا پایان فصل تابستان توسط جهاد کشاورزی دنبال شود.
نوذری در پایان پروژه انتقال آب طالقان به قزوین و آبگیری سد بالاخانلو را از اولویتهای مهم استان برشمرد و خواستار تسریع در اجرای این طرحها شد.
نظر شما