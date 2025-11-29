آلودگی هوا در خوزستان وضعیت قرمز را رد کرد

براساس دادههای ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته تا ساعت ۹ صبح شنبه، شاخص آلودگی هوای هویزه با عدد ۲۳۹ میکروگرم بر مترمکعب در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفته است.
شهرهای اهواز با شاخص ۱۹۲، آغاجاری ۱۷۱، اندیمشک ۱۵۶، بهبهان ۱۵۶، کارون ۱۷۳، دزفول ۱۵۴، سوسنگرد ۱۸۵، شوشتر ۱۹۷ و ماهشهر ۱۵۸ در رده ناسالم برای همه گروهها قرار گرفتند.
هوای آبادان با شاخص ۱۴۴، باغملک ۱۴۲، خرمشهر ۱۴۳، رامهرمز ۱۲۳، لالی ۱۱۴، مسجدسلیمان ۱۱۶، ملاثانی ۱۲۴ و هفتکل ۱۴۲ برای گروههای حساس ناسالم گزارش شده است.
امیدیه، اندیکا، ایذه، شادگان و شوش در این بازه زمانی هوایی بدون آلودگی و در وضعیت قابل قبول داشتند. همچنین شاخص آلودگی در دزپارت کمتر از ۵۰ و در محدوده پاک ثبت شده است.
آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، فعالیت گسترده صنایع آلاینده شامل نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و نیشکر از مهمترین عوامل افزایش غلظت آلایندهها در مناطق شهری و روستایی خوزستان عنوان شده است.
متخصصان توصیه میکنند افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان در وضعیت ناسالم از فعالیتهای طولانی در فضای باز خودداری کنند و سایر شهروندان نیز میزان فعالیتهای سنگین بیرونی را کاهش دهند.
بر پایه مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان، مدارس ابتدایی و متوسطه اول استان در روزهای شنبه و یکشنبه این هفته بهصورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.
