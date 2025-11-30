روح الله شیرزادی فوق تخصص ریه کودکان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ویروس جدید آنفلوآنزا و نکات بهداشتی در مورد مراقبت کودکان در مقابل این ویروس خطرناک گفت: با افزایش موارد مثبت تست‌های آنفلوآنزا در بیمارستان‌ها، پزشکان از رشد چشمگیر ابتلاء به این ویروس خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، ویروس آنفلوآنزا بیش از گذشته در نتایج تست‌های PCR مشاهده می‌شود و علائم آن در بیماران با شدت بیشتری بروز می‌کند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین نشانه ابتلاء به آنفلوآنزا تب بالا و ناگهانی است، به‌گونه‌ای که دمای بدن بیماران معمولاً بین ۳۸ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد افزایش پیدا می‌کند. این ویژگی برخلاف ویروس‌های سرماخوردگی است که در آن‌ها تب معمولاً خفیف‌تر گزارش می‌شود. بیماران علاوه بر تب شدید، اغلب دچار بدن‌درد، کوفتگی، درد عضلات، سردرد و خستگی قابل توجه می‌شوند.

شیرزادی افزود: بسیاری از مبتلایان به سرفه‌های خشک و آزاردهنده دچار می‌شوند؛ سرفه‌هایی که ممکن است چند روز ادامه داشته باشد. همچنین گلودرد، آبریزش بینی، گرفتگی بینی، بی‌اشتهایی و تهوع نیز در بیماران مشاهده می‌شود. در برخی کودکان این علائم، به‌ویژه تهوع، بیشتر از بزرگسالان گزارش شده است. تب بالا ممکن است همراه با لرز نیز بروز کند.

این فوق تخصص ریه کودکان اظهار داشت: بخشی از موارد ابتلاء می‌تواند پیشرفت کند و منجر به درگیری ریوی جدی شود که در این صورت بیمار به بستری در بیمارستان نیاز خواهد داشت. با این حال در بسیاری از بیماران، علائم بین سه تا پنج روز ادامه دارد و پس از کاهش تب، وضعیت عمومی رو به بهبود می‌رود. به‌گفته پزشکان، تشخیص زودهنگام و شروع درمان مناسب نقش مهمی در کوتاه شدن مدت بیماری و کاهش شدت علائم دارد.

اقدام به‌موقع در تشخیص آنفلوآنزا

شیرزادی اذعان کرد: اقدام به‌موقع در تشخیص، علاوه بر درمان مؤثر، به ایزولاسیون بیمار نیز کمک می‌کند تا از تماس افراد سالم با فرد مبتلا و انتقال ویروس جلوگیری شود. رعایت توصیه‌های بهداشتی مانند شستن دست‌ها، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک در کنترل شیوع بیماری اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی تصریح کرد: اگر بیماری در ۲۴ تا ۴۸ ساعت نخست شناسایی شود و درمان اختصاصی ویروسی آغاز گردد، شدت بیماری کاهش می‌یابد و احتمال انتقال آن نیز کمتر می‌شود. چنین مداخلاتی علاوه بر کمک به بهبود فرد، در کاهش شیوع آنفلوآنزا در جامعه نیز نقش مؤثر ایفا می‌کند.

بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا

این فوق تخصص ریه کودکان توضیح داد: بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا پایان شهریور و اوایل مهرماه است. به‌دلیل اینکه ایجاد آنتی‌بادی در بدن حدود دو تا چهار هفته زمان می‌برد، تزریق واکسن در این بازه زمانی بیشترین اثربخشی را دارد. با این حال تأکید می‌شود افرادی که هنوز واکسن نزده‌اند، همچنان می‌توانند آن را دریافت کنند؛ زیرا افزایش سطح آنتی‌بادی‌ها شدت علائم را کاهش می‌دهد و از بروز بیماری شدید جلوگیری می‌کند.

شیرزادی متذکر شد: سازمان جهانی بهداشت (WHO) توصیه می‌کند همه افراد در تمام گروه‌های سنی واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند. البته این توصیه برای برخی گروه‌ها اهمیت بیشتری دارد؛ از جمله افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای نظیر بیماری‌های ریوی، دیابت، نقص سیستم ایمنی، افراد بالای ۶۰ سال و کودکانی که کمتر از ۹ سال سن دارند. تزریق واکسن برای این گروه‌ها به‌طور ویژه مورد تأکید قرار گرفته است، اما واکسیناسیون عمومی برای همه افراد جامعه نیز یک اقدام مؤثر محسوب می‌شود.

مراقبت از کودکان مبتلا به آنفلوآنزا

این فوق تخصص ریه کودکان تصریح کرد: یک روز پس از شروع علائم تا حدود پنج تا هفت روز بعد، بیشترین احتمال انتقال ویروس آنفلوآنزا وجود دارد؛ بنابراین بهتر است در این دوره از تماس نزدیک با فرد بیمار، به‌ویژه کودک مبتلا، پرهیز شود. رعایت نکات بهداشتی از ۲۴ ساعت قبل از بروز علائم تا چهار تا هفت روز پس از شروع بیماری ضروری است. بیشترین میزان انتشار ویروس نیز در روزهای اول و دوم بیماری رخ می‌دهد؛ زمانی که شدت علائم و بدن‌درد در بالاترین حد قرار دارد.

وی افزود: شروع به‌موقع درمان نقش مهمی در کاهش شدت علائم دارد. همچنین تنظیم تغذیه مناسب برای کودک بیمار، استفاده از مایعات کافی و مراقبت‌های خانگی می‌تواند روند بهبودی را تسریع کند.

درمان حمایتی، کنترل تب و مراقبت تغذیه‌ای در بیماران

شیرزادی در ادامه گفت: درمان‌های حمایتی و کنترل تب نقش مهمی در بهبود بیماران مبتلا به آنفلوآنزا دارد و می‌تواند روند درمان را تسریع کند. اندازه‌گیری منظم سطح اکسیژن خون، رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی و توجه به وضعیت عمومی بیمار از جمله اقدامات ضروری در دوره بیماری است.

وی بیان کرد: استفاده از غذاهای طبیعی، میوه‌های تازه و سبزیجات تازه در دوران بروز علائم، به کنترل نشانه‌ها و بازگشت تدریجی توان بدن کمک می‌کند. در صورت مثبت شدن تست ابتلاء، بهره‌گیری از داروهای اختصاصی مانند اوسلتامیویر طبق تجویز پزشک توصیه می‌شود. این درمان‌ها برای کودکان و بزرگسالان تفاوت کلی ندارد، اما ممکن است شدت بیماری در کودکان بیشتر بروز کند و آن‌ها را سریع‌تر به سمت بدحالی سوق دهد. به همین دلیل، تزریق واکسن آنفلوآنزا در کودکان به‌عنوان اقدامی پیشگیرانه تلقی می‌شود.

شیرزادی اظهار داشت: خانواده‌ها معمولاً با مجموعه‌ای از علائم مشابه به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند. مهم‌ترین نشانه‌ها شامل تب بالا، خستگی، بی‌حالی، بی‌اشتهایی، گوشه‌گیری و کاهش علاقه کودک به غذا است. در بسیاری از کودکان، علائم گوارشی نیز مشاهده می‌شود. از آنجا که کودکان گاهی قادر نیستند خستگی یا درد بدن را به‌درستی بیان کنند.

این فوق تخصص ریه کودکان خاطر نشان کرد: والدین هنگام لمس اندام‌ها یا عضلات، گزارش دردهای شدید عضلانی را از سوی کودک دریافت می‌کنند. مراقبت دقیق، درمان به‌موقع و رعایت توصیه‌های پزشکی مهم‌ترین عوامل برای جلوگیری از تشدید علائم و بازگشت سریع‌تر کودک به وضعیت طبیعی است.