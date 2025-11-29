  1. استانها
پیش‌بینی بارش‌های خفیف و پراکنده برای لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان از وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده برای آسمان این استان خبر داد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از امروز شنبه تا روز چهارشنبه برای همه نقاط استان پوشش ابر و افزایش سرعت باد پدیده‌های غالب آسمان هستند.

وی گفت: از روز دوشنبه لغایت چهارشنبه به دلیل گذر امواج کوتاه و حاکمیت شرایط ناپایدار جوی، علاوه بر افزایش ابر و وزش باد قابل‌ملاحظه تا نسبتاً شدید برای نقاطی از استان وقوع بارش‌های به‌صورت خفیف و پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: بارش‌های مذکور غالباً منقطع و در برخی ساعات رخ خواهند داد.

مرادپور، بیان داشت: از نظر نوسانات دمایی، ۴۸ ساعت آینده دماهای شبانه روند افزایشی را نشان می‌دهند.

