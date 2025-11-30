  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۹ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۹

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶ ریشتر آلاسکا را لرزاند

سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶ ریشتر ۱۴ کیلومتری غرب سوسیتنا، آلاسکا را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۸۰.۴ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۶۱.۵۷ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۵۰.۷۸ درجه غربی تعیین شد.

گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

