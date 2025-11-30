به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۸۰.۴ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۶۱.۵۷ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۵۰.۷۸ درجه غربی تعیین شد.

گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.