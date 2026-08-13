به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت شهادت حضرت امام رضا(ع) که در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) برگزار شد، با تسلیت شهادت امام هشتم(ع)، گفت: جانشینان پیامبر اکرم(ص)، یعنی ائمه معصومین(ع)، از نگاه شیعه به فرمان خداوند تعیین و توسط پیامبر اکرم(ص) معرفی شده‌اند و به همین دلیل جایگاه امامت در مکتب تشیع، جایگاهی الهی است.

وی افزود: شیعیان علاوه بر مقام دریافت و ابلاغ وحی که ویژه پیامبران است، برای ائمه معصومین(ع) مقام تبیین قرآن، امامت و ولایت را قائل هستند و ائمه(ع) با وجود همه محدودیت‌هایی که حاکمان ظالم برای آنان ایجاد کردند، از انجام رسالت خود در تبیین معارف الهی دست نکشیدند.

رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه فارس با اشاره به دعوت مأمون عباسی از امام رضا(ع) برای حضور در طوس، عنوان کرد: مأمون به بهانه واگذاری ولایتعهدی، امام رضا(ع) را به طوس دعوت کرد، اما هدف واقعی او کاهش جایگاه امامت، قرار دادن امام در محدوده حاکمیت خود و مدیریت قیام‌های علویان بود.

محمودی ادامه داد: امام رضا(ع) پیش از حرکت به سوی طوس، بستگان خود را فراخواندند و از آنان خواستند برای ایشان گریه کنند؛ چراکه این سفر را آخرین سفر خود می‌دانستند. ایشان حتی پس از زیارت مرقد پیامبر اکرم(ص) برای خداحافظی، بار دیگر به حرم جد بزرگوارشان بازگشتند و فرمودند این آخرین زیارت من است.



وی با بیان اینکه امام رضا(ع) نقشه مأمون را خنثی کردند، گفت: امام هشتم(ع) ولایتعهدی را به شرطی پذیرفتند که در هیچ‌یک از امور حکومتی و مدیریتی دخالت نکنند و به این ترتیب اجازه ندادند مأمون از جایگاه ایشان برای تحقق اهداف خود بهره‌برداری کند.



امام رضا(ع) با جریان‌های انحرافی مقابله کردند



رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه فارس با اشاره به فعالیت‌های علمی و معرفتی امام رضا(ع) تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های مأمون، امام رضا(ع) از تبیین معارف قرآن و اهل بیت(ع) دست نکشیدند و با فرقه‌ها و جریان‌های فکری مختلف به گفت‌وگو پرداختند.



وی یکی از این جریان‌ها را فرقه واقفیه دانست و گفت: واقفیه معتقد بودند امامت با امام موسی کاظم(ع) پایان یافته و پس از ایشان امامی وجود ندارد، اما امام رضا(ع) با علم الهی خود در برابر این جریان ایستادند.



محمودی با اشاره به زمینه شکل‌گیری فرقه واقفیه افزود: برخی از وکلای امام کاظم(ع) که مسئول جمع‌آوری وجوهات بودند، پس از شهادت ایشان با حجم زیادی از اموال مواجه شدند و حب نفس، حب جاه و ثروت‌اندوزی موجب شد برای حفظ منافع خود، امامت امام رضا(ع) را انکار کنند.



پنج توصیه مهم امام رضا(ع) به شیعیان



وی در ادامه با استناد به روایتی از امام رضا(ع) خطاب به عبدالعظیم حسنی، گفت: امام رضا(ع) در این روایت ابتدا سلام خود را به شیعیان ابلاغ می‌کنند و سپس نکات مهمی را برای زندگی فردی و اجتماعی آنان بیان می‌فرمایند.



رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه فارس نخستین توصیه امام رضا(ع) را بستن راه نفوذ شیطان به دل‌ها عنوان کرد و گفت: شیطان برای ورود به اندیشه و دل انسان راه‌های مختلفی را بررسی می‌کند و متناسب با سن، جایگاه، وضعیت مالی، اجتماعی، علمی و حتی دینی افراد، راه نفوذ خود را پیدا می‌کند.



وی افزود: غضب یکی از راه‌های نفوذ شیطان است؛ انسان هنگام خشم، اختیار تفکر و زبان خود را از دست می‌دهد. پیامبر اکرم(ص) برای مقابله با این حالت، وضو گرفتن و تغییر وضعیت را توصیه کرده‌اند.

محمودی دومین توصیه امام رضا(ع) را صداقت در گفتار و ادای امانت دانست و بیان کرد: هر فردی که مسئولیتی را بر عهده می‌گیرد باید وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهد و در قبال عهد و پیمانی که بسته است، صادق باشد.



وی ادامه داد: این مسئولیت تنها مربوط به مدیران و مسئولان نیست؛ در خانواده نیز زن و مرد، والدین و فرزندان در برابر یکدیگر مسئولیت دارند و باید صداقت و امانتداری در جامعه موج بزند.



رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه فارس با تأکید بر اینکه یکی از بزرگ‌ترین امانت‌های امروز، خون شهداست، گفت: همه ما در برابر خون شهدا مسئول هستیم و باید از این امانت پاسداری کنیم.



وی با اشاره به حضور مردم در برنامه‌های حمایت از رزمندگان و جبهه مقاومت اظهار کرد: حضور مردم در مراسم‌ها و برنامه‌هایی که برای حمایت از منویات رهبر معظم انقلاب و رزمندگان جبهه مقاومت برگزار می‌شود، نشان‌دهنده احساس مسئولیت آنان در قبال این امانت بزرگ است.



ترک جدال؛ راهی برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی



محمودی سومین توصیه امام رضا(ع) را سکوت در جای لازم و ترک جدال و منازعه عنوان کرد و گفت: بسیاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی به دلیل نزاع‌ها و اختلافاتی ایجاد می‌شود که هیچ فایده‌ای برای جامعه ندارد.



وی افزود: قرآن کریم نسبت به نزاع و اختلاف هشدار داده است؛ زیرا اختلاف و نزاع توان جامعه را از بین می‌برد و موجب از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه فارس چهارمین توصیه امام رضا(ع) را روی آوردن مؤمنان به یکدیگر و تقویت روابط اجتماعی دانست و تصریح کرد: صله رحم، تقویت ارتباطات، دست برادری دادن و حفظ اخوت موجب نزدیک شدن انسان‌ها به یکدیگر و تقویت وحدت جامعه می‌شود.



محمودی با بیان اینکه پنجمین توصیه امام رضا(ع) پرهیز از دشمنی و تخریب یکدیگر است، گفت: نباید سرمایه‌های خود را صرف دشمنی با یکدیگر کنیم؛ بلکه باید برای مقابله با دشمنان قسم‌خورده اسلام و انقلاب، ظرفیت‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهیم.

دشمن به دنبال ایجاد خط‌کشی میان جامعه است

وی با اشاره به اختلافات تاریخی میان برخی جریان‌های فکری در حوزه‌های علمیه، بیان کرد: امام خمینی(ره) درباره خط‌کشی میان اصولیین و اخباری‌ها تأکید داشتند که دشمن در ایجاد این جدایی‌ها نقش داشته است.



رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه فارس تأکید کرد: نباید اجازه دهیم دشمن میان ما خط‌کشی ایجاد کند و صفوف جامعه را از هم جدا سازد؛ چراکه «یدالله مع الجماعة» و دست خدا با جماعت است.



وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر مسئله وحدت، تصریح کرد: باید حفظ وحدت را از کوچک‌ترین جمع‌ها و خانواده‌ها آغاز کنیم و آن را در سطح جامعه گسترش دهیم؛ زیرا کسی که بر شاخه نشسته و بن آن را می‌بُرد، نخستین فردی است که آسیب می‌بیند.