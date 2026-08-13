رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتصاب فرماندهان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیامهای آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری در تبریک به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان بسیج مستضعفین به شرح زیر است:
در پیام خطاب به سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی آمده است:
انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به سمت ریاست ستاد کل نیروهای مسلح را تبریک میگویم.
امیدوارم در این جایگاه که بر اساس حسن نظر و اعتماد فرماندهی معظم کل قوا و سوابق متعهدانه و تجارب ارزشمند به آن نایل آمدهاید، با تأییدات خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) موفق باشید.
همچنین در پیام دیگری آمده است:
سردار سرلشکر پاسدار جناب آقای احمد وحیدی (زید عزه العالی)، انتصاب شایسته شما به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی فرمانده معظم کل قوا که نشان از حسن نظر و اعتماد معظمله به شما دارد و برخاسته از سوابق و تجارب ارزشمند نظامی و مدیریتی شماست را به جنابعالی تبریک میگویم.
امیدوارم در این شرایط ویژه کشور، شما و مجموعه تحت فرمان، بر اقتدار و پویایی، استوار و مستدام و در سایه تأییدات الهی و توجهات حضرت ولیعصر (عج) موفق باشید.
همچنین در پیام به حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ حسین طائب نیز آمده است:
انتصاب شایسته شما که حائز تجارب ارزشمند و سوابق درخشان در ردههای مختلف سپاه و بسیج بودید، به سمت فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین از سوی رهبر معظم انقلاب را تبریک میگویم.
امیدوارم در این جایگاه مؤثر و مردمی بتوانید با بهرهگیری از همه ظرفیتهای متنوع و گسترده بسیج در ایجاد اقتدار ملی و وحدت اجتماعی و همچنین فعالسازی شبکههای مساجد و محلات بیش از پیش موفق باشید.
بیشک نقش بسیج در تأمین اهداف و ارزشهای انقلاب اسلامی، نقشی پیشبرنده است و در ایجاد تابآوری اجتماعی و پشتیبانی از مردم و مردان میدان، یکی از محورهای اساسی است.
إنشاءالله در سایه تأییدات الهی و توجهات حضرت ولیعصر (عج) موفق و پیروز باشید.
قم- رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پیامهایی جداگانه، انتصاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه و رئیس سازمان بسیج مستضعفین را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیامهای آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری در تبریک به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان بسیج مستضعفین به شرح زیر است:
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