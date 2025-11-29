به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کریمی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۲ تهران، با اشاره به اینکه ارتقای ایمنی تردد و کاهش حوادث رانندگی از اولویت برنامه‌های ترافیکی منطقه است، گفت: در همین راستا عملیات ایمن‌سازی حاشیه محور بزرگراهی یادگار امام (ره) در مسیر شمال به جنوب، پس از خیابان آبشار تا محدوده پمپ‌بنزین، آغاز شده و در این بخش نیوجرسی‌های بتنی جدید نصب شده است.

وی افزود: این اقدام باهدف افزایش ایمنی تردد، کاهش تصادفات و ساماندهی بصری محور انجام شده و بخشی از طرح جامع ارتقای ایمنی شبکه بزرگراهی منطقه ۲ محسوب می‌شود.

کریمی ضمن تأکید بر اینکه اجرای پروژه جایگزینی نیوجرسی بتنی از سال گذشته در اولویت برنامه‌های ترافیکی مدیریت شهری منطقه قرار گرفته است، تصریح کرد: نبود گاردریل و فقدان جداسازی استاندارد میان سطح سواره‌رو و حاشیه اطراف یکی از چالش‌های ترافیکی بود که با نصب نیوجرسی‌های بتنی، بخش عمده‌ای از مخاطرات آن برطرف شده و ایمنی رانندگان به‌صورت محسوس ارتقایافته است.

وی افزود: عملیات نصب نیوجرسی بتنی در شبکه بزرگراه‌ها از سال گذشته در حال اجرا است و روند تکمیل پروژه همچنان ادامه دارد تا تمامی نقاط بحرانی و حادثه‌خیز بزرگراه‌ها تحت پوشش المان‌های بتنی جدید قرار گیرد.

به گفته کریمی، اجرای این طرح نه‌تنها موجب بهبود زیباشناسی مسیر و نظم ترافیکی خواهد شد، بلکه در بلندمدت زمینه‌ساز کاهش سوانح رانندگی ناشی از فقدان جداسازی فیزیکی در محورهای پرتردد شهر می‌شود.