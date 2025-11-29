  1. استانها
موتور قایق‌های ۴۰ میلیاردی در هرمزگان توقیف شد

بندرعباس- فرمانده انتظامی استان هرمزگان از توقیف یک دستگاه خودرو حامل ۴ دستگاه موتور قایق قاچاق در شهرستان سیریک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در این خصوص اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی بونجی شهرستان سیریک روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۴ دستگاه موتور قایق قاچاق کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش مالی این محموله را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۴۰ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ منتقل شد.

