به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در این خصوص اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی بونجی شهرستان سیریک روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۴ دستگاه موتور قایق قاچاق کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان ارزش مالی این محموله را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۴۰ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ منتقل شد.