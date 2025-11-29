به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «مانع» به کارگردانی افشین ملکی، در هفدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان آلبانی، عنوان دوم بهترین فیلم جشنواره را از آن خود کرد.

این جشنواره که در مهرماه ۱۴۰۴ در شهر گیروکاسترا کشور آلبانی برگزار شد، یک رویداد معتبر بین‌المللی برای نمایش فیلم‌های کوتاه و بلند در حوزه کودک و نوجوان است.

فیلم «مانع» که نخستین حضور بین‌المللی خود را تجربه می‌کند، در رقابت با آثار برتر جهانی توانست نظر هیئت داوران جشنواره را جلب کند و جایزه دوم بهترین فیلم را به‌دست آورد.

این فیلم که تنها ۳ دقیقه زمان دارد، داستان کودکی را روایت می‌کند که توپش به طور ناخواسته وارد حیاط خانه‌ای می‌شود.

این اثر در سال ۱۴۰۴ با تهیه‌کنندگی حوزه هنری استان کردستان و مشارکت شرکت نیشتمان پیکچرز به مدیریت نیشتمان صالحی تولید شده است.

در ساخت این فیلم، افشین ملکی علاوه بر نویسندگی و کارگردانی، به عنوان فیلمبردار نیز حضور داشته است.

سایر اعضای تیم تولید شامل ناصح عبداللهی (دستیار فیلمبردار)، مبین قادری (صدابردار)، فریاد خسرویانی (تدوین و طراحی پوستر)، و دیگر عوامل حرفه‌ای در پشت صحنه فیلم بوده‌اند.

هیئت داوران جشنواره بین‌المللی فیلم «AniFestROZAFA2025» که با همکاری انجمن فیلم کودکان اروپا (ECFA) برگزار شد، شامل یک هیئت داوران بین‌المللی و یک هیئت داوران ویژه متشکل از ۲۳ کودک ۸ تا ۱۲ ساله بود.

در این جشنواره، فیلم برنده «جایزه ECFA» به‌طور مستقیم به جشنواره فیلم برلین ۲۰۲۶ راه خواهد یافت.

افشین ملکی که سابقه بازیگری در سریال‌های مطرحی مانند «نون خ» را دارد، در این فیلم علاوه بر کارگردانی، به عنوان فیلمبردار نیز مشارکت داشته است، همچنین، ملکی در تولید چندین فیلم کوتاه و مستند دیگر نیز نقش‌آفرینی کرده است.

این موفقیت بین‌المللی برای فیلم کوتاه «مانع» نمایشی از توانمندی‌های سینمای ایران در عرصه فیلم‌های کودک و نوجوان است و به گواه این جشنواره، آثار تولیدی در این حوزه توانایی رقابت با استانداردهای جهانی را دارند.