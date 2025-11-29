به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: کارآگاهان پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی موفق شدند باند شش‌نفره شامل چهار مرد و دو زن را که با روش‌های متقلبانه در بستر فضای مجازی اقدام به پول‌شویی و کلاهبرداری می‌کردند، شناسایی و منهدم کنند.

وی افزود: اعضای این باند در هفت استان کشور بیش از ۵۰۰ تراکنش غیرقانونی انجام داده و تاکنون ۵۴ نفر از شهروندان به‌عنوان مال‌باخته شناسایی شده‌اند. ارزش مالی تخلفات این شبکه مجرمانه ۵۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

جانشین فرماندهی انتظامی لرستان با اشاره به کشف تجهیزات تخصصی از مخفیگاه متهمان، بیان داشت: در بازرسی‌های صورت‌گرفته انواع تجهیزات سخت‌افزاری و ابزارهای مورداستفاده در ارتکاب جرم، به همراه سه قبضه سلاح شامل ۲ قبضه سلاح شکاری و یک قبضه کلت کمری کشف شد.

سرهنگ ابدال‌چگنی با بیان اینکه برخورد با مجرمان سایبری با قاطعیت ادامه دارد، تصریح کرد: پلیس فتا با رصد مستمر فضای مجازی اجازه نخواهد داد افراد سودجو امنیت روانی و اقتصادی مردم را مورد تهدید قرار دهند.