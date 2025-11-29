  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

۴ طلا، ۱ نقره و ۵ برنز حاصل کیک بوکسورهای تبریزی در مسابقات استانی

۴ طلا، ۱ نقره و ۵ برنز حاصل کیک بوکسورهای تبریزی در مسابقات استانی

تبریز- تیم الف کیک بوکسینگ تبریز در مسابقات استانی کیک‌بوکسینگ سبک نینجا رنجر، صاحب ۴طلا، ۱ نقره و ۵ برنز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم الف کیک بوکسینگ تبریز در مسابقات استانی کیک‌بوکسینگ سبک نینجا رنجر که به میزبانی شهرستان ورزقان برگزار شد، موفق به کسب نتایج درخشانی شد و ۴ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۵ مدال برنز را به نام خود ثبت کرد.

مدال‌آوران تبریزی:

- مدال طلا:

- وحید فرزان نیک

- عباس سربازی مقدم

- حسام کارکنی

- امیر آریایی‌نژاد

- مدال نقره:

- امیر رضا محمدنژاد

- مدال برنز:

- امیر حسین شرقی

- امیرمحمد ده کیا

- فرزین احمدی

- علیرضا اشعثی

- آیدین صعودی

مربی تیم:

افشین آریایی‌نژاد، قهرمان بین‌المللی کیک‌بوکسینگ

این موفقیت‌ها نشان‌دهنده تلاش و استعداد بالای کیک بوکسورهای تبریزی در عرصه ورزش‌های رزمی است و امید می‌رود که با ادامه این درخشش، شاهد موفقیت‌های بیشتری در آینده باشند. این رقابت‌ها همچنین فرصتی برای ارتقا انگیزه و ترویج فرهنگ ورزش در استان آذربایجان شرقی به شمار می‌رود.

۴ طلا، ۱ نقره و ۵ برنز حاصل کیک بوکسورهای تبریزی در مسابقات استانی

کد خبر 6672079

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها