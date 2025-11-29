به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل افشاری اقدم فرمانده یگان حفاظت از اراضی سازمان امور اراضی کشور عصر شنبه، در نشست مشترک با مدیران و مسئولان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، هدف از برگزاری این نشست را احصای مسائل و مشکلات حوزه حفاظت از اراضی عنوان کرد و گفت: با وجود همه کمبودها، همکاران ما با تلاش مضاعف برای صیانت از خاک و زمین که سرمایه ملی است، اقدام میکنند تا این میراث ارزشمند آسیب نبیند.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تأمین تجهیزات مورد نیاز یگان حفاظت افزود: حفاظت از اراضی بدون اقدامات فرهنگی و رسانهای مؤثر امکانپذیر نیست. در کشورهای توسعهیافته فرهنگسازی، استفاده از رسانه و هوشمندسازی سبب شده تا کشاورزان هم به درآمد برسند و هم از تغییرکاربریهای غیرمجاز جلوگیری شود. ما نیز باید این مسیر را دنبال کنیم.
ضرورت استفاده از فناوریهای نوین و توسعه سرمایهگذاری گلخانهای
فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشور با بیان اینکه کرمانشاه یکی از قطبهای کشاورزی کشور است، خاطرنشان کرد: این استان ظرفیت بالایی برای سرمایهگذاری در گلخانهها دارد و توسعه گلخانهها میتواند اشتغال پایدار ایجاد کند.
وی اقدامات یگان حفاظت از اراضی در کرمانشاه را «شاخص و پیشرو» توصیف کرد و افزود: ضروری است از ظرفیت نشستهای فرا قوهای برای تقویت روند صیانت از اراضی بهرهبرداری شود و دانش حقوقی همکاران نیز از طریق دورههای آموزشی ارتقا یابد.
هوشمندسازی رصد اراضی و مقابله با تشویق به تغییرکاربری
افشاری اقدم بر رصد فعالیتها در فضای مجازی و برخورد با افرادی که کشاورزان را به تغییرکاربری غیرمجاز تشویق میکنند تأکید کرد و گفت: املاکیها و واسطههایی که در این روند نقش دارند باید شناسایی و با آنها برخورد قانونی شود.
وی توجه ویژه به گشتهای میدانی، استفاده از هوش مصنوعی در پایش اراضی، بررسی عملکرد شهرستانهایی که در اجرای تبصرههای حفاظتی ضعیف عمل کردهاند و همکاری همه دستگاهها در اجرای احکام قانونی را از الزامات جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز عنوان کرد.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشور در پایان تصریح کرد: هر اقدامی که در مسیر حفاظت از اراضی انجام میشود ارزشمند است. بخشی از تغییرکاربریهای غیرمجاز در راستای برنامههای دشمن برای لطمه زدن به امنیت غذایی کشور است و باید با آن قاطعانه مقابله کرد.
