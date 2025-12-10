  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۲

کشف سلاح و مهمات غیرمجاز در سمنان؛ یک متخلف دستگیر شد

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از کشف سلاح و مهمات شکاری فاقد مجوز قانونی در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی این کشف، یک متخلف دستگیر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب غروب چهارشنبه در بازدید محلات سمنان به اجرای موفق طرح امنیت اجتماعی این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: هدف این طرح‌های پیشگیرانه برقراری امنیت و آرامش برای شهروندان است.

وی افزود: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر نگهداری مهمات در منازل مسکونی موضوع توسط مأموران کلانتری ۱۳ گلستان شهر سمنان مورد بررسی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی سمنان با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف فوق هماهنگی‌های قضائی برای بازرسی منزل مذکور انجام شد، ابراز داشت: در بازرسی سلاح و مهمات شکاری غیر مجاز کشف شده است.

عرب ادامه داد: قشنگ ساچمه‌ای، یک دستگاه کوادکوپتر فاقد مجوز قانونی و مقادیری مواد مخدر صنعتی دیگر کشفیات پلیس در این پرونده بوده است.

وی از دستگیری متهم خبر داد و افزود: پرونده این مجرم برای ادامه سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شده است.

