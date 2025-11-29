انتصاب رئیس شورای سیاستگذاری بخش دانشگاهی جشنواره امام رضا (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی رئیس جهاد دانشگاهی را به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری بخش دانشگاهی بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) منصوب کرد.

متن حکم انتصاب به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی منتظری

رئیس محترم جهاد دانشگاهی

با عنایت به جایگاه والای جهاد دانشگاهی در ارتقای فعالیت‌های دینی و فرهنگی در محیط‌های دانشگاهی و با توجه به تجارب ارزشمند و تخصص جنابعالی در مدیریت علمی، فرهنگی و ارتباط سازنده با مجموعه‌های دانشگاهی کشور، به موجب این حکم به عنوان «رئیس شورای سیاستگذاری بخش دانشگاهی بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع)» منصوب می‌شوید.

امید است با استقرار دبیرخانه فعال بخش دانشگاهی در آن نهاد پویا و ارزشمند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و نیز تعامل مؤثر با سایر نهادهای ذی‌ربط، در مسیر تحقق اهداف متعالی جشنواره و گسترش فرهنگ رضوی در میان قشر فرهیخته دانشگاهی کشور در سطح ملی و بین المللی، موفق و مؤید باشید.

توفیق روزافزون جنابعالی و اعضای شورا را در خدمت به فرهنگ منور رضوی از خداوند متعال خواستارم.

سیدعباس صالحی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی