انتصاب رئیس شورای سیاستگذاری بخش دانشگاهی جشنواره امام رضا (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی رئیس جهاد دانشگاهی را به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری بخش دانشگاهی بیست و دومین دوره جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) منصوب کرد.
متن حکم انتصاب به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی منتظری
رئیس محترم جهاد دانشگاهی
با عنایت به جایگاه والای جهاد دانشگاهی در ارتقای فعالیتهای دینی و فرهنگی در محیطهای دانشگاهی و با توجه به تجارب ارزشمند و تخصص جنابعالی در مدیریت علمی، فرهنگی و ارتباط سازنده با مجموعههای دانشگاهی کشور، به موجب این حکم به عنوان «رئیس شورای سیاستگذاری بخش دانشگاهی بیست و دومین دوره جشنواره بینالمللی امام رضا (ع)» منصوب میشوید.
امید است با استقرار دبیرخانه فعال بخش دانشگاهی در آن نهاد پویا و ارزشمند و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فرهنگی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و نیز تعامل مؤثر با سایر نهادهای ذیربط، در مسیر تحقق اهداف متعالی جشنواره و گسترش فرهنگ رضوی در میان قشر فرهیخته دانشگاهی کشور در سطح ملی و بین المللی، موفق و مؤید باشید.
توفیق روزافزون جنابعالی و اعضای شورا را در خدمت به فرهنگ منور رضوی از خداوند متعال خواستارم.
سیدعباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
نظر شما