به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک شهردار بندرعباس با کنسول جدید قزاقستان در بندرعباس، روند رسمیسازی تفاهمنامه خواهرخواندگی میان دو شهر بندری بندرعباس و آکتائو مورد تأکید قرار گرفت و دو طرف این نشست را آغاز فصل جدیدی از تعاملات بینالمللی عنوان کردند.
مهدی نوبانی، شهردار بندرعباس، در این دیدار با خوشآمدگویی به کنسول قزاقستان، بندرعباس را شهری پویا و چند فرهنگی با جمعیت قابلتوجه و ظرفیتهای متنوع اقتصادی و اجتماعی توصیف کرد و گفت: بندرعباس با برخورداری از صنایع بزرگ، بندر شهید رجایی، مراکز علمی و زیرساختهای توسعهیافته، آمادگی کامل دارد میزبان پروژههای مشترک سرمایهگذاری و همکاریهای بلندمدت باشد.
وی افزود: بندرعباس دروازه تجارت آسیای غربی است و با استقبال کامل از امضای تفاهمنامه خواهرخواندگی میان دو شهر، امیدواریم این همکاری سرآغاز پروژههای مشترک در حوزه گردشگری، فرهنگی، تجاری و تبادل تجربیات باشد.
شهردار بندرعباس با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی دو ملت اظهار کرد: مدیریت شهری بندرعباس بر پایه مشارکت، برنامهمحوری و نگاه توسعه گرایانه اداره میشود و ما این آمادگی را داریم که ظرفیتهای بندرعباس در خدمت توسعه روابط ایران و قزاقستان قرار گیرد.
نظر شما