  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۰

نوبانی: بندرعباس آماده توسعه همکاری‌های بین‌المللی است

نوبانی: بندرعباس آماده توسعه همکاری‌های بین‌المللی است

بندرعباس-شهردار بندرعباس بر ضرورت گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی و سرمایه‌گذاری میان بندرعباس و آکتائو تأکید کرد و گفت: خواهرخواندگی دو شهر را گامی مهم برای آغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌ها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک شهردار بندرعباس با کنسول جدید قزاقستان در بندرعباس، روند رسمی‌سازی تفاهم‌نامه خواهرخواندگی میان دو شهر بندری بندرعباس و آکتائو مورد تأکید قرار گرفت و دو طرف این نشست را آغاز فصل جدیدی از تعاملات بین‌المللی عنوان کردند.

مهدی نوبانی، شهردار بندرعباس، در این دیدار با خوش‌آمدگویی به کنسول قزاقستان، بندرعباس را شهری پویا و چند فرهنگی با جمعیت قابل‌توجه و ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و اجتماعی توصیف کرد و گفت: بندرعباس با برخورداری از صنایع بزرگ، بندر شهید رجایی، مراکز علمی و زیرساخت‌های توسعه‌یافته، آمادگی کامل دارد میزبان پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بلندمدت باشد.

وی افزود: بندرعباس دروازه تجارت آسیای غربی است و با استقبال کامل از امضای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی میان دو شهر، امیدواریم این همکاری سرآغاز پروژه‌های مشترک در حوزه گردشگری، فرهنگی، تجاری و تبادل تجربیات باشد.

شهردار بندرعباس با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی دو ملت اظهار کرد: مدیریت شهری بندرعباس بر پایه مشارکت، برنامه‌محوری و نگاه توسعه گرایانه اداره می‌شود و ما این آمادگی را داریم که ظرفیت‌های بندرعباس در خدمت توسعه روابط ایران و قزاقستان قرار گیرد.

کد خبر 6672317

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها