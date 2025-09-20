دید افقی قصرشیرین به ۵۰۰ متر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی صبح شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان با اشاره به تشدید پدیده گرد و غبار در غرب استان کرمانشاه، اظهار کرد: ورود ریزگردها و گرد و غبار به قصرشیرین باعث کاهش شدید دید افقی شده و هم‌اکنون شعاع دید به ۵۰۰ متر رسیده است.

وی افزود: این وضعیت در حالی است که آسمان قصرشیرین برای دومین روز متوالی به شکل گسترده‌ای تحت تأثیر ریزگردها قرار گرفته و زندگی روزمره مردم را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

فرماندار قصرشیرین در ادامه با اشاره به شدت یافتن غبار در ساعات گذشته، یادآور شد: کمترین میزان دید افقی مربوط به شب گذشته بود که در آن شرایط شعاع دید در شهرستان به ۲۰۰ متر کاهش پیدا کرد.

شفیعی با بیان اینکه شرایط جوی قصرشیرین از ابتدای امسال به‌طور مداوم تحت تأثیر گرد و غبار قرار داشته است، گفت: تنها در شهریورماه سال جاری، ۱۱ روز از آسمان این شهرستان مرزی درگیر غبار و آلودگی ناشی از ریزگردها بوده است.

وی تأکید کرد: استمرار این شرایط علاوه بر ایجاد مشکلات تنفسی و سلامتی برای مردم، روند عادی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز با اختلال مواجه ساخته است.