امینی: متصدی ساخت درب به دلیل تقلب بیش از ۱۰ میلیارد ریال محکوم شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه هفتم هیئت بدوی تعزیرات حکومتی رشت به پرونده تقلب در ساخت و نصب ۵۸۸ عدد درب که با شکایت شاکی خصوصی مطرح شده بود را رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی دریافت نظریه کارشناسی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: شعبه رسیدگی کننده سه میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، بازرسان اتاق اصناف این گزارش را پس از شکایت شاکی خصوصی تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.