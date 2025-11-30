  1. استانها
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۵

امینی: متصدی ساخت درب به دلیل تقلب بیش از ۱۰ میلیارد ریال محکوم شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۱۰ میلیارد ریالی متصدی ساخت درب به دلیل تقلب که منجر به جبران خسارت شاکی نیز شد، خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه هفتم هیئت بدوی تعزیرات حکومتی رشت به پرونده تقلب در ساخت و نصب ۵۸۸ عدد درب که با شکایت شاکی خصوصی مطرح شده بود را رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی دریافت نظریه کارشناسی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: شعبه رسیدگی کننده سه میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، بازرسان اتاق اصناف این گزارش را پس از شکایت شاکی خصوصی تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

