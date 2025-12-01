نمایشگاه هنرمندان پیشکسوت تمام شد؛ درخواستی برای بازار هنری پیشکسوتان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه سومین نمایشگاه بزرگ آثار هنرهای تجسمی و سنتی هنرمندان پیشکسوت با حضور علی ربیعی دستیار امور اجتماعی رئیس‌جمهور، سیدعباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت، سیدمجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری، ابوالفضل صادقی‌نژاد نماینده وزیر و دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، مهدی افضلی عضو هیئت مدیره موسسه، محمود فرهنگ عضو هیئت امنا موسسه و بیش از ۱۲۰ هنرمند نام‌آور و پیشکسوت در رشته‌های گوناگون هنرهای تجسمی و سنتی، در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

علی ربیعی دستیار امور اجتماعی رئیس جمهور در این مراسم گفت: خانم‌ها و آقایان و همراهان دیرین فرهنگ ایران، ما رفتنی و شما در تمدن این سرزمین ماندنی هستید. شما عمر خود را نه صرف مالکیت که صرف معنا کرده‌اید. آثار هنری شما نسل‌ها باقی مانده و هویت بین نسلی را معنا می‌بخشد. آثار شما در حافظه جمعی حک شده است‌. هنر تاریخ مصرف ندارد و به محض خلق نخستین اثر از زیست شخصی خارج شده و در زیست اجتماعی ثبت می‌شود و هیچ نسلی بدون خاطرها و تاریخ در ذهن ها تداوم نیافته است. حتی اگر جسم هنرمند از بین برود اثر و اسم او همواره در خاطر و خاطره مردم‌باقی می‌ماند.

وی عنوان کرد: هنرمندان همیشه کنار مردم‌ بوده‌اند، کنار غربت‌ها و رنج‌ها، هنر همواره جلوی فرسودگی جامعه را گرفته است و سپر معنای ایران برای حفظ‌ تمامیت ارضی و انسانی هنرمندان هستند. شما هنرمندان پیشکسوت سازندگان این سرمایه بزرگ هستید که در قلب مردم ذخیره شده است، امیدوارم امروز و همه روزهای پس از این‌ جایگاه هنرمندان پیشکسوت در سیاست سازی کشور استوار شود، چرا که جامعه ای که گذشته‌اش را نشناسد شکست می‌خورد.

ربیعی در پایان سخنانش از موسسه هنرمندان پیشکسوت و همه آنانی که این جمع را رقم زدند قدردانی کرد و گفت: این نمایشگاه بسیار باارزش و مهم بود چرا که عصاره هنر این سرزمین است و از شما ممنونم نه برای گذشته‌ای که ساختید بلکه برای آینده‌ای که به ما یاد می‌دهد چطور باید زیست، دید و زندگی کرد.

سید عباس عظیمی مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیشکسوت و رئیس سومین نمایشگاه بزرگ آثار هنرهای تجسمی و سنتی هنرمندان پیشکسوت در این مراسم ضمن خیرمقدم به مهمانان گفت: سومین نمایشگاه بزرگ آثار هنرهای تجسمی و سنتی یک رویداد مهم هنری بود که به همت شما استادان آغاز و بعد از ۳ هفته به خط پایان رسید، خط پایانی که آغاز نمایشگاه بعدی در سال آتی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه قرار است به دلیل اهمیت و به سرانجام رسیدن، این حرف را دائماً به مناسبت‌های مختلف تکرار کند، توضیح داد: این نمایشگاه عظیم گوشه‌ای کوچک از سرمایه اجتماعی کشور ایران است و با این همه هنرمندی که در گوشه و کنار کشور داریم و حتی بسیاری از آنان برای خودشان کار می کنند و نام‌شان در هیچ انجمن، موسسه و تشکیلات هنری ثبت نشده است. حیف است که یک بازار بزرگ و تخصصی برای هنرمندان در این کشور نیست. بازار بزرگ هنری که می‌تواند در بخش اقتصادی منبع درآمدی برای هنرمندان و در حوزه گردشگری هنری مورد توجه منطقه و در شرایط تحریم برای ایران ارزآوری داشته باشد.

مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت در بخش دیگری از سخنانش از همکاری صمیمانه صندوق اعتباری هنر و فرهنگسرای نیاوران قدردانی کرد و گفت: در مدت برگزاری نمایشگاه تمامی همکاران این موسسه و فرهنگسرا دست در دست هم و مثل اعضای یک خانواده برای برگزاری هر چه بهتر این رویداد مهم تلاش کردند که شایسته توجه و قدردانی است.

وی همچنین از عشرت سیروس که بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و علی رغم آسیب کارگاه، اثری در رثای مقاومت و جاودانگی ایران ارائه کرده بود، قدردانی کرد.

عظیمی با اشاره به نیاز مبرم موسسه به یک مکان برای اجرای فعالیت های هنری پیشکسوتان، از دستیار رئیس جمهور برای ساخت سالن چند منظوره که بخشی از عملیات ساختمانی آن در سال ۹۸ انجام و به دلیل نداشتن بودجه رها شده کمک طلبید.

وی در پایان از هنرمندان پیشکسوت خواست که یک آسیب شناسی جدی از نمایشگاه سوم داشته باشند تا نقاط ضعف و قوت آن به درستی شناخته شده و در راستای بهبود نمایشگاه‌های بعدی از آن بهره گرفته شود.

سیدمجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر ضمن ابراز خوشحالی برای حضور در جمع هنرمندان پیشکسوت از اینکه به دلیل تعدد برنامه‌ها نتوانسته از نمایشگاه بازدید کند، اظهار تاسف کرد و گفت: تلاش ما این است هرآنچه را که در اختیار داریم، در خدمت همه ۱۰۰ هزار نفر عضو صندوق اعتباری هنر که شما عزیزان هم بخشی از آن هستید، بگذاریم. در صندوق اعتباری هنر بیش از ۱۸۰‌ میلیارد هزینه قطعی داریم که تامین آن سخت است اما همواره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نگاهی ویژه به مؤسسه هنرمندان پیشکسوت و صندوق داشته است.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر تصریح کرد: موسسه هنرمندان پیشکسوت معدلی از فرهیختگی جامعه است و امیدوارم بر اساس صحبت‌هایی که برای حمایت از آن شده شرایط بهتری برای رفع مسائل و مشکلات هنرمندان رقم بخورد.

نقالی و شاهنامه خوانی مرشد محسن میرزاعلی از داستان گردافرید از بخش‌های دیگر این مراسم بود که مورد توجه و تشویق هنرمندان پیشکسوت قرار گرفت.

سوسن اصلانی، اسماعیل خلج، محسن کوهستانی، یوسف صدیق، حسین پرستار، بهروز کریمی، علی کاوه، عباس مشهدی زاده، اصغر مصورزاده و ... نیز در این مراسم حضور داشتند.

در این مراسم یاد و خاطره هنرمندان آسمانی که آثارشان در این نمایشگاه قرار داشت از جمله زنده‌یادان محمد حسین عطارچیان، هادی جمالی، احمد وثوق احمدی، اسماعیل نظری، مهر زمان فخارمنفرد و کامبیز درم‌بخش گرامی داشته شد.

در ادامه از تمامی هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه بزرگ تجسمی با ارائه لوح و هدیه قدردانی شد.

سومین نمایشگاه بزرگ آثار هنرهای تجسمی و سنتی هنرمندان پیشکسوت به همت موسسه هنرمندان پیشکسوت و همکاری صندوق اعتباری هنر و فرهنگسرای نیاوران، با مشارکت ۱۲۴ هنرمند پیشکسوت و بالغ بر ۲۴۰ اثر هنری از ۱۶ آبان تا ۷ آذر برگزار شد.