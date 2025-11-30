خبر بد چین برای طرفداران ارزهای مجازی 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بانک مرکزی چین نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری در ارزهای مجازی هشدار داد و اعلام کرد که به مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی با استفاده از رمزارزها ادامه می‌دهد.

بانک مرکزی خلق چین پس از یک نشست هماهنگی در مورد قانونگذاری برای ارزهای مجازی اعلام کرد که سرمایه‌گذاری در رمزارزها طی ماه‌های گذشته به دلایل مختلف افزایش یافته و همین امر چالش‌های جدیدی را در حوزه کنترل ریسک برای این بانک ایجاد کرده است.

در بیانیه بانک مرکزی چین آمده است که از نظر قانونی ارزهای مجازی شرایط ارزهای حقیقی را ندارند و نمی‌توانند در بازار به عنوان ابزار پرداخت استفاده شوند.

بانک مرکزی چین تاکید کرده که فعالیت‌های مرتبط با تجارت ارزهای مجازی غیرقانونی هستند.

بانک مرکزی چین هشدار داده که از استیبل کوین‌ها در فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پولشویی کلاهبرداری و نقل و انتقال غیر مجاز برون مرزی دارایی استفاده می‌شود.

در ماه اکتبر هم پان گنگشن، رئیس کل بانک مرکزی چین، اعلام کرد که این بانک به مقابله با سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مرتبط ارزهای مجازی در داخل این کشور ادامه خواهد داد.

لازم به توضیح است که از سال ۲۰۲۱ معامله ارزهای مجازی در چین ممنوع اعلام شده است.