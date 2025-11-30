به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سالاری، در جلسه کمیته نمایشگاهی استان کرمان اظهار کرد: نمایشگاهها باید به نفع مردم برگزار شوند و سود اندک داشته باشند. هرگونه نمایشگاه بدون نظارت سازمان صمت و تأیید دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی مجاز نیست.
وی افزود: اتاقهای اصناف وظیفه قانونی برگزاری نمایشگاه ندارند، بلکه به دلیل تجربه و وظیفه حمایتی از صنفهای زیرمجموعه، در این حوزه ورود کردهاند و کسی نمیتواند به آنها ایراد بگیرد.
سالاری، با اشاره به اهمیت نظارت و جلوگیری از حاشیه در برگزاری نمایشگاهها گفت: نمایشگاهها نباید موجب گرانفروشی، تقلب در کالا یا تخلفهای دیگر شوند و قیمت اجناس باید حداقل سود متعارف داشته باشد تا مردم از برگزاری نمایشگاه منتفع شوند.
وی تصریح کرد: تمامی مجریان نمایشگاه باید سابقه سالم داشته باشند و پیش از برگزاری، توسط دستگاههای نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی تأیید شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با بیان اینکه در این استان فرمانداران و سازمان صمت متولی اصلی برگزاری نمایشگاه هستند و هیچ فرد یا نهاد دیگری حق دخالت ندارد بیان کرد: نمایشگاهها باید با رعایت انصاف و عدالت و با کمترین قیمت ممکن برگزار شوند و اتاقهای اصناف تنها نقش نظارتی نامحسوس و حمایتی دارند.
سالاری، با تاکید بر اینکه هرگونه تخلف توسط مجریان، موجب محرومیت از برگزاری نمایشگاههای بعدی خواهد شد افزود: هدف از برگزاری نمایشگاهها، انتفاع مردم و حمایت از اقشار ضعیف اقتصادی است و تمامی اقدامات و نظارتها با این محوریت انجام میشود.
نظر شما