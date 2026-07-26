به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه انتقال حسابهای شرکتهای معدنی به استان کرمان، با اشاره به مصوبات این نشست اظهار کرد: در این جلسه تصمیمات مهمی برای تسریع و تسهیل فرآیند انتقال حساب شرکتهای معدنی اتخاذ شد که یکی از مهمترین مصوبات، تشکیل کارگروهی برای تعیین بانکهای میزبان این حسابها بود.
وی افزود: بر اساس این مصوبه، حساب شرکتهای معدنی در بانکهایی متمرکز خواهد شد که عملکرد مطلوبتری در ارائه خدمات به مردم، شرکتها، صنایع و سرمایهگذاران داشته باشند و در حوزههای تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی نقش مؤثرتری ایفا کنند.
سالاری ادامه داد: بانکهایی که مدیران فعالتری داشته و طی این مدت توانستهاند رضایت مسئولان و مردم استان کرمان را جلب کنند، در اولویت پذیرش این منابع مالی قرار خواهند گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تأکید بر اینکه منابع حاصل از انتقال حسابها صرف توسعه استان کرمان خواهد شد، تصریح کرد: این منابع با تصمیم کارگروه و بر اساس نیازهای استان در حوزههایی همچون گردشگری، کشاورزی، صنعت، معدن، شرکتهای دانشبنیان و سایر بخشهای مرتبط با سرمایهگذاری، تولید و اشتغال هزینه میشود.
وی با اشاره به روند انتقال حساب شرکتهای معدنی گفت: همه شرکتهای بزرگ معدنی از جمله شرکت ملی صنایع مس، گلگهر، گهرزمین و سایر شرکتهای معدنی فرآیند انتقال حسابهای خود به استان را آغاز کردهاند و این روند همچنان ادامه دارد.
سالاری، بیان کرد: بر اساس قانون، تمامی شرکتهای معدنی مکلف به انتقال حسابهای خود به استان کرمان هستند.
وی افزود: این نشست، سومین جلسه کارگروه انتقال حسابهای شرکتهای معدنی بود و تاکنون توانستهایم بخش قابل توجهی از منابع بانکی را به شبکه بانکی استان کرمان منتقل کنیم که این موضوع ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی طرحهای توسعهای ایجاد کرده است.
معاون اقتصادی استاندار کرمان در پایان با بیان اینکه انتقال کامل حسابها نیازمند طی شدن مقدمات اجرایی و صرف زمان است، تأکید کرد: هدف اصلی استان کرمان، تسریع در اجرای این فرآیند و تحقق انتقال کامل حساب شرکتهای معدنی به کرمان است تا منافع این منابع مالی در خدمت توسعه اقتصادی و اشتغال استان قرار گیرد.
نظر شما