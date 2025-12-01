فراخوان ثبت نام در هشتمین نمایشگاه هدی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا امیدی مدیرعامل انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب کشور گفت: همه علاقمندان طراحان تولید کنندگان و فعالان حوزه پوشش عفیفانه فرصت دارند تا پنجم دی ماه سال جاری جهت حضور در هشتمین دوره نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی اقدام کنند.

رئیس هشتمین نمایشگاه هدی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه از ۲۹ بهمن تا ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۴ مصادف با ۲۹ شعبان المعظم تا ۱۶ رمضان المبارک در مصلی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

امیدی گفت: پیش ثبت نام رایگان بوده و ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نیست و درخواست‌ها توسط دبیرخانه نمایشگاه بعد از بررسی داوطلبان و علاقمندان آن و تأیید توسط دبیرخانه مدارک دریافت و ثبت نام نهایی انجام می‌شود.

تولید کنندگان و صاحبان ویژندها می‌توانند با مراجعه به آدرس زیر؛ جهت پیش ثبت‌نام اقدام کنند.