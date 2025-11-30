مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار خونگیری در شهرستان سرپلذهاب خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تأمین پایدار خون سالم در سطح استان و سهولت دسترسی مردم مناطق مختلف به خدمات اهدای خون انجام میشود.
وی اعلام کرد: تیم خونگیری روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ ظهر در محل بیمارستان شهدای سرپلذهاب مستقر خواهد بود و شهروندان میتوانند در این بازه زمانی برای اهدای خون مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با قدردانی از مردم نوعدوست سرپلذهاب افزود: مشارکت همیشگی مردم این شهرستان در برنامههای اهدای خون ارزشمند است و هر واحد خون اهدایی میتواند جان سه بیمار را نجات دهد.
میرزاده همچنین تأکید کرد: همراه داشتن کارت ملی برای اهداکنندگان الزامی است تا فرآیند ثبتنام و انجام امور خونگیری با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با حضور پرشور مردم، نیاز مراکز درمانی استان به خون و فرآوردههای خونی بهطور کامل تأمین شود و بیماران با هیچ کمبودی مواجه نشوند.
