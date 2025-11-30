  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۲

حضور تیم خونگیری انتقال خون کرمانشاه در سرپل‌ذهاب

حضور تیم خونگیری انتقال خون کرمانشاه در سرپل‌ذهاب

کرمانشاه– مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه اعلام کرد: تیم خونگیری کرمانشاه روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ برای ارائه خدمات اهدای خون در بیمارستان شهدای سرپل‌ذهاب مستقر خواهد شد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از استقرار تیم سیار خون‌گیری در شهرستان سرپل‌ذهاب خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تأمین پایدار خون سالم در سطح استان و سهولت دسترسی مردم مناطق مختلف به خدمات اهدای خون انجام می‌شود.

وی اعلام کرد: تیم خون‌گیری روز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ ظهر در محل بیمارستان شهدای سرپل‌ذهاب مستقر خواهد بود و شهروندان می‌توانند در این بازه زمانی برای اهدای خون مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با قدردانی از مردم نوع‌دوست سرپل‌ذهاب افزود: مشارکت همیشگی مردم این شهرستان در برنامه‌های اهدای خون ارزشمند است و هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان سه بیمار را نجات دهد.

میرزاده همچنین تأکید کرد: همراه داشتن کارت ملی برای اهداکنندگان الزامی است تا فرآیند ثبت‌نام و انجام امور خون‌گیری با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با حضور پرشور مردم، نیاز مراکز درمانی استان به خون و فرآورده‌های خونی به‌طور کامل تأمین شود و بیماران با هیچ کمبودی مواجه نشوند.

کد خبر 6673486

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها