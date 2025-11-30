به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که هنوز کشتی قبلی در حال تخلیه محموله گندم است، یک فروند کشتی جدید حامل ۷۵ هزار ۷۰۰ تن گندم وارد مجتمع بندری شهید رجایی شد و با موفقیت در اسکله پهلو گرفت.

ورود همزمان این کشتی با ادامه عملیات تخلیه کشتی قبلی نشان دهنده ظرفیت بالای عملیاتی مجتمع بندری شهید رجایی و هماهنگی مطلوب میان کارکنان پرتلاش اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان و عوامل بندری در فرآیند تأمین و انتقال این کالای استراتژیک است.

مسعود رمضان‌پور مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان، گفت: تلاش شبانه روزی کارکنان اداره کل غله نقش مهمی در تسریع روند تخلیه، حفظ کیفیت محموله و تقویت ذخایر راهبردی کشور ایفا می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم این روند هیچ گونه نگرانی در خصوص تأمین گندم و آرد مورد نیاز وجود ندارد.