۲۰۰ اثر در جشنواره شعر فراغتی و کتابی سمنان شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقانلو صبح دوشنبه در مراسم اختتامیه اولین جشنواره شعر فراغتی و کتابی در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی سمنان بیان کرد: این برنامه یکی از این فعالیتهای مرتبط با هفته کتاب و کتابخوانی است که باهدف ترویج فرهنگ شعرخوانی و استفاده از زبان فارسی برگزار شد.
وی استان سمنان را مهد پرورش عالمان، مشاهیر و مفاخر بزرگ دانست و با قدردانی از همه شرکتکنندگان در این جشنواره گفت: خاستگاه و جایگاه اصلی فعالیتهای محافل ادبی در همه شهرها و روستاها کتابخانههای عمومی هستند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان همچنین ادامه داد: شاهد هستیم در بسیاری از کتابخانههای عمومی این محافل شکلگرفته و ادامه دارد و روزبهروز باید بر تداوم و کیفیت آنها افزوده شود.
دهقانلو همچنین گفت: ۲۰۰ اثر از شاعران و هنرمندان استان سمنان در این دوره از جشنواره شرکت کردند.
گفتنی است، در این مراسم استاد طریقی غزلسرای نامدار کشور به همراه همه برگزیدگان این جشنواره اشعار و سرودههای خود را قرائت کردند که مورد استقبال قرار گرفت.
در این مراسم میترا سادات دهقانی، سحر هادیان نفر، فاطمه ادیب، سحر جورابلو و سمیه صالحی، پویا پرهیز جوان منتقد و فعال محفل ادبی نیستان شهرستان سمنان، جعفر سید پیشکسوت فرهنگ و هنر استان سمنان، آناهیتا آقابیگی دبیر محفل ادبی نیستان شهرستان سمنان تقدیر شد.
تقدیر از ناصر حامدی بهعنوان دبیر جشنواره و حسن یعقوبی و نیره کاشی بهعنوان داوران این جشنواره نیز بخش دیگر این برنامه بود در بخش پایانی این مراسم نیز از نسترن قدرتی شاعر پیشکسوت سمنانی نیز تجلیل به عمل آمد.
