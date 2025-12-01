  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

۲۰۰ اثر در جشنواره شعر فراغتی و کتابی سمنان شرکت کردند

۲۰۰ اثر در جشنواره شعر فراغتی و کتابی سمنان شرکت کردند

سمنان- مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان گفت: ۲۰۰ اثر در جشنواره شعر فراغتی و کتابی سمنان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی شرکت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقانلو صبح دوشنبه در مراسم اختتامیه اولین جشنواره شعر فراغتی و کتابی در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی سمنان بیان کرد: این برنامه یکی از این فعالیت‌های مرتبط با هفته کتاب و کتابخوانی است که باهدف ترویج فرهنگ شعرخوانی و استفاده از زبان فارسی برگزار شد.

وی استان سمنان را مهد پرورش عالمان، مشاهیر و مفاخر بزرگ دانست و با قدردانی از همه شرکت‌کنندگان در این جشنواره گفت: خاستگاه و جایگاه اصلی فعالیت‌های محافل ادبی در همه شهرها و روستاها کتابخانه‌های عمومی هستند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان همچنین ادامه داد: شاهد هستیم در بسیاری از کتابخانه‌های عمومی این محافل شکل‌گرفته و ادامه دارد و روزبه‌روز باید بر تداوم و کیفیت آن‌ها افزوده شود.

دهقانلو همچنین گفت: ۲۰۰ اثر از شاعران و هنرمندان استان سمنان در این دوره از جشنواره شرکت کردند.
گفتنی است، در این مراسم استاد طریقی غزل‌سرای نامدار کشور به همراه همه برگزیدگان این جشنواره اشعار و سروده‌های خود را قرائت کردند که مورد استقبال قرار گرفت.

در این مراسم میترا سادات دهقانی، سحر هادیان نفر، فاطمه ادیب، سحر جورابلو و سمیه صالحی، پویا پرهیز جوان منتقد و فعال محفل ادبی نیستان شهرستان سمنان، جعفر سید پیشکسوت فرهنگ و هنر استان سمنان، آناهیتا آقابیگی دبیر محفل ادبی نیستان شهرستان سمنان تقدیر شد.

تقدیر از ناصر حامدی به‌عنوان دبیر جشنواره و حسن یعقوبی و نیره کاشی به‌عنوان داوران این جشنواره نیز بخش دیگر این برنامه بود در بخش پایانی این مراسم نیز از نسترن قدرتی شاعر پیشکسوت سمنانی نیز تجلیل به عمل آمد.

کد خبر 6673965

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها