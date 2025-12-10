https://mehrnews.com/x39Qcr ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹ کد خبر 6684845 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹ بارش شدید باران در اراک اراک- در این فیلم، بارش شدید باران در اراک را ملاحظه میکنید. دریافت 25 MB کد خبر 6684845 کپی شد مطالب مرتبط سامانه بارشی وارد مرکزی می شود؛ رگبار و باد شدید در راه است آغاز بارش شدید باران در محلات سامانه بارشی وارد مرکزی میشود، وزش بادهای شدید تا ۶۰کیلومتربر ساعت بارش باران الهی در اراک بارش اولین باران پاییزی در خمین بارش باران در روستاهای اطراف کاشان بارش رحمت الهی در محلات برچسبها اراک بارش باران فصل پاییز
نظر شما