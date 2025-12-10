  1. استانها
  2. مرکزی
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹

بارش شدید باران در اراک

بارش شدید باران در اراک

اراک- در این فیلم، بارش شدید باران در اراک را ملاحظه می‌کنید.

دریافت 25 MB
کد خبر 6684845

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها