کوچ بهاره عشایر خوزستان شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوروز جمالپور پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: با آغاز فصل بهار، کوچ عشایر خوزستان به مناطق ییلاقی در حال انجام است و این کوچ طبق سنت سالانه از مسیر ایلراهها و مناطق کوهستانی و مرتعی صورت میگیرد.
وی افزود: در راستای تسهیل روند کوچ، اقدامات عمرانی و خدماتی از جمله مرمت ایلراهها، تأمین آذوقه، سوخت و آبرسانی سیار برای خانوارهای عشایری انجام شده است تا مسیر جابهجایی عشایر بدون مشکل ادامه یابد.
مدیرکل امور عشایر خوزستان تصریح کرد: هماهنگیهای لازم با دستگاههای اجرایی و امدادی نیز برای حفظ امنیت، سلامت دامها و تأمین نیازهای عشایر در طول مسیر انجام گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: استان خوزستان با دارا بودن ۳۹ هزار خانوار عشایری، بزرگترین استان عشایری کشور است و نقش مهمی در تولید فرآوردههای دامی و حفظ سنتهای بومی ایفا میکند.
نظر شما