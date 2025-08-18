مشکل تبلیغات محصولات آرایشی و بهداشتی در رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود ال بویه، با اشاره به گسترش مصرف فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، اظهار داشت: سالانه میلیاردها تومان در کشور صرف خرید این محصولات می‌شود و تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند با بهره‌گیری از ظرفیت مستقیم و تولید قراردادی، بخش عمده نیاز بازار را پوشش دهند.

وی تأکید کرد: ظرفیت تولید در حوزه فرآورده‌های مراقبت و بهداشت فردی از جمله شامپو و مایع دستشویی وجود دارد و شرایط برای ورود برخی محصولات ایرانی به بازارهای صادراتی نیز فراهم شده است.

آل بویه در خصوص تبلیغ فرآورده‌های داخلی توضیح داد: تبلیغ محصولات آرایشی و بهداشتی تنها در صورت دریافت مجوز امکان‌پذیر است، اما بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و ضعف برندینگ در این حوزه فعال نیستند.

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو افزود: محدودیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای نیز باعث شده است تبلیغ این محصولات در رسانه ملی با محدودیت مواجه باشد و حتی فرآورده‌های دارای مجوز کمتر دیده شوند.