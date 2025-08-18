  1. سلامت
مشکل تبلیغات محصولات آرایشی و بهداشتی در رسانه ملی

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: توان تولید داخلی نه‌تنها نیاز مصرف‌کنندگان را تأمین می‌کند، بلکه فرصت صادرات محصولات ایرانی به کشورهای همسایه نیز فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود ال بویه، با اشاره به گسترش مصرف فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، اظهار داشت: سالانه میلیاردها تومان در کشور صرف خرید این محصولات می‌شود و تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند با بهره‌گیری از ظرفیت مستقیم و تولید قراردادی، بخش عمده نیاز بازار را پوشش دهند.

وی تأکید کرد: ظرفیت تولید در حوزه فرآورده‌های مراقبت و بهداشت فردی از جمله شامپو و مایع دستشویی وجود دارد و شرایط برای ورود برخی محصولات ایرانی به بازارهای صادراتی نیز فراهم شده است.

آل بویه در خصوص تبلیغ فرآورده‌های داخلی توضیح داد: تبلیغ محصولات آرایشی و بهداشتی تنها در صورت دریافت مجوز امکان‌پذیر است، اما بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل محدودیت‌های اقتصادی و ضعف برندینگ در این حوزه فعال نیستند.

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو افزود: محدودیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای نیز باعث شده است تبلیغ این محصولات در رسانه ملی با محدودیت مواجه باشد و حتی فرآورده‌های دارای مجوز کمتر دیده شوند.

حبیب احسنی پور

