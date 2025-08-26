اجرای برنامه بررسی فلزات سنگین در محصولات آرایشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آلبویه گفت: استفاده از ظرفیت کارشناسان متعهد و همکاری با انجمنهای تخصصی برای بهروزرسانی ضوابط و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در اولویت قرار گرفت. در این راستا کمیتههای علمی و مشورتی تشکیل شد و دورههای آموزشی تخصصی برای کارشناسان معاونتهای غذا و دارو و مسئولین فنی برگزار گردید.
وی افزود: برنامه پایش ایمنی و بررسی فلزات سنگین در فرآوردههای آرایشی و بهداشتی در سطح عرضه اجرا شد و پس از شناسایی محصولات ناهماهنگ، اطلاعرسانی دقیق به عموم صورت گرفت. همچنین رسیدگی به شکایات مردمی از طریق سامانه FDACRM انجام شد تا ارتباط مستقیم با مردم و شناخت واقعی مشکلات تسهیل شود.
آلبویه ادامه داد: اصلاح نظامهای پایش و ارزیابی، تنظیم پیشنویس آئیننامه اجرایی ماده ۷ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و ارزیابی منابع وارداتی از طریق سامانههای سلامت از دیگر اقدامات کلیدی بوده است. شناسهگذاری فرآوردههای آرایشی برای رهگیری اصالت کالا نیز ابلاغ شد تا از قاچاق جلوگیری شود.
وی با اشاره به اولویتبندی مسائل اساسی تصریح کرد: اجرای نظام رهگیری و ردیابی، تدوین دستورالعمل برای محصولات کولهبری و تهلنجی، تشدید نظارت بازار با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق و توسعه سامانه TTAC برای تحقق دولت الکترونیک از برنامههای مهم این اداره کل است.
مدیرکل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: چالشهایی مانند واگذاری نظارت بر مراکز توزیع به وزارت صمت و حذف الزام تأییدیه بهداشتی انبارها از جمله مشکلات جدی است که پیگیری برای اصلاح آن با هیئت مقرراتزدایی و سازمان بازرسی کل کشور در حال انجام است.
