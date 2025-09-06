وجود برندهای جعلی در بازار محصولات آرایشی و بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آلبویه افزود: به طور رسمی تمامی محصولات غیرمجاز پس از کشف و ضبط امحا میشوند و دوباره به چرخه توزیع بازنمیگردند. آنچه در بازار دیده میشود، در واقع نمونههای جعلی تازهای است که با سوءاستفاده از نام برندهای شناخته شده تولید شدهاند.
وی در ادامه به راههای تشخیص اصالت محصول اشاره کرد و گفت: تمامی فرآوردههایی که با مجوز بهداشتی وارد کشور میشوند، باید دارای برچسب اصالت و سلامت باشند. مصرف کننده باید پس از کنترل برچسب و اطمینان از مخدوش نبودن آن، پوشش روی کد اصالت ۱۶ رقمی را خراش دهد و با ارسال کد از طریق پیامک به شماره ۲۰۰۰۸۸۲۲، مراجعه به سامانه اینترنتی www.ttac.ir یا استفاده از اپلیکیشن تیتک، اصالت محصول را استعلام کند.
آلبویه درباره خطرات محصولات قاچاق هشدار داد و افزود: این کالاها به دلیل ناشناخته بودن ترکیبات و احتمال استفاده از مواد غیرمجاز با گرید صنعتی، میتوانند حامل آلودگی میکروبی یا آلایندههایی نظیر فلزات سنگین باشند. مصرف چنین محصولات تقلبی خطراتی جدی از جمله ناباروری، بروز سرطانها، اختلالات هورمونی و عوارض پوستی را برای مصرفکنندگان به دنبال دارد.
