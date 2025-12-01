زلزله بندرعباس را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی پیش زمین لرزهای شدید منطقه فین در هرمزگان لرزاند.
بر اساس اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در ساعت ۷:۵۶ صبح امروز در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.
جزئیات مربوط به خسارات احتمالی تاکنون اعلام نشده است.
بندرعباس- دقایقی پیش زمینلرزهای به قدرت ۴.۴ ریشتر بندرعباس را لرزاند.
