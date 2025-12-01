  1. استانها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۰

زلزله بندرعباس را لرزاند

بندرعباس- دقایقی پیش زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۴.۴ ریشتر بندرعباس را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دقایقی پیش زمین لرزه‌ای شدید منطقه فین در هرمزگان لرزاند.

بر اساس اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در ساعت ۷:۵۶ صبح امروز در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

جزئیات مربوط به خسارات احتمالی تاکنون اعلام نشده است.

    • دلارام IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      10 2
      پاسخ
      وای خدا به دادشون برسه توی این سرما
      • IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
        14 1
        ما که داریم از گرما می‌پزیم
      • IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
        10 1
        قربون مهربونیت ابجی ولی بندرعباس جهنمه کلرا روشن
      • IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
        3 2
        برای چه؟مثل اینکه زلزله تاحالا حس نکردی ونمیدونی بایدچندریشترباعث تاخرابی بیاره وهمچنین،ماکه تواین منطقه هنوزکولرروشن میکنیم!!!!
    • IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      31 1
      پاسخ
      کدوم سرما اینجا کولر روشنه بعضی ساعتاش،😄😂
    • معصومه IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      6 7
      پاسخ
      ممنون بابت همدردی و مهربو نیای شما عزیزان !! اتفاقا هوا عالیه بهاریه زلزله خوب موقعه ای اومده میزنیم بیرون از هوای بهاری لذتشو میبریم
    • IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      12 3
      پاسخ
      ما دیگه عادت کردیم.نه از جامون پا شدیم نه فرار کردیم.نشستیم سر جامون توی خونه تا اومد و رفت.دو تا پشت سر هم به فاصله ۳۰ ثانیه بود
    • سوگند IR ۱۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      4 3
      پاسخ
      خیلی بد بود وای از توابع شهرستان قشم هنوز هم هست

