تیم ملی فوتبال ژاپن با ساحل عاج و پاراگوئه دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ژاپن که از جمله تیمهای مدعی آسیا برای حضور در مسابقات جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی است، پیش از حضور در دیدارهای مرحله مقدماتی این پیکارها طی تورنمنتی سه جانبه با نام "کایرین کاپ" به دیدار تیم های ساحل عاج و پاراگوئه می رود.

این مسابقات از دوم خردادماه آغاز و در روز هفتم همین ماه با برگزاری سه دیدار پایان می یابد که برنامه آن به شرح زیر است :

پنجشنبه - 2/3/87

* ساحل عاج - پاراگوئه

شنبه - 4/3/87

* ژاپن - ساحل عاج

سه شنبه - 7/3/87

* پاراگوئه - ژاپن

تیم ملی فوتبال ژاپن در دور سوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، روز دوشنبه سیزدهم خردادماه به دیدار عمان می رود. این تیم در گروه دوم مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی با تیم های بحرین، عمان و تایلند همگروه است.