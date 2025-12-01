به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدخانی شامگاه یکشنبه در همایش تخصصی «آینده‌ای که می‌سازیم» با بیان اینکه کمیته ساختمان در اتاق بازرگانی قم به‌تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: این کمیته پس از سال‌ها رکود، نخستین جلسه رسمی خود را دو هفته پیش برگزار کرد و قرار است جلسات آن به‌صورت منظم و دو هفته یک‌بار در روزهای دوشنبه تشکیل شود.

وی با اشاره به هدف‌گذاری‌های این کمیته افزود: تشکیل پنج کارگروه تخصصی از جمله کارگروه تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان، سازندگان، فروش و بازاریابی، امور قیمت‌گذاری و مجوزات در دستور کار قرار گرفته تا مجموعه‌ای از فعالان اصلی صنعت ساختمان بتوانند در کنار یکدیگر به صورت ساختارمند فعالیت کنند.

این فعال حوزه ساخت و ساز ادامه داد: یکی از دغدغه‌های جدی فعالان بخش خصوصی در صنعت ساختمان، موضوع پیچیدگی‌ها و تعدد مجوزها و فرایندهای اداری است و کمیته ساختمان تلاش می‌کند با ایجاد ارتباط مؤثر میان فعالان این صنعت و دستگاه‌های مرتبط، مسیر تسهیل‌گری را هموار کند.

وی بیان کرد؛ بسیاری از مشکلات فعالان ساخت‌وساز ناشی از نبود یک مرجع هماهنگ‌کننده است و این کمیته می‌تواند بخشی از این خلأ را پوشش دهد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، ارائه مشاوره‌های تخصصی و برنامه‌ریزی برای دوره‌های آموزشی ویژه فعالان صنعت ساختمان از دیگر اولویت‌های کمیته است، چراکه بخش قابل توجهی از فعالان این حوزه نیازمند تقویت مهارت‌های مدیریتی، فنی و حقوقی هستند و اتاق بازرگانی می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرینی کند.

احمدخانی به اهمیت برگزاری همایش تخصصی صنعت ساختمان اشاره کرد و اظهار داشت: این همایش با هدف گردهم‌آوردن فعالان اصلی این بخش و ایجاد امکان معرفی رسمی کمیته ساختمان برگزار می‌شود تا فعالان صنعت با اهداف، برنامه‌ها و ظرفیت‌های این کمیته آشنا شوند.

وی تأکید کرد؛ برگزاری چنین رویدادی می‌تواند نقطه شروعی برای تعامل گسترده بخش خصوصی با مجموعه اتاق بازرگانی و گامی مؤثر برای انسجام‌بخشی به بدنه فعالان صنعت ساختمان باشد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این همایش علاوه بر معرفی برنامه‌های کمیته، فرصتی برای طرح مسائل و نیازهای واقعی فعالان بخش ساختمان خواهد بود و می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط نزدیک‌تر میان مدیران دولتی، نهادهای صدور مجوز و فعالان این حوزه شود.

این فعال حوزه ساخت و ساز در پایان گفت: هدف ما این است که با جمع‌آوری ظرفیت‌های بخش خصوصی و ایجاد یک شبکه منسجم از فعالان صنعت ساختمان، زمینه بهبود فضای کسب‌وکار در این بخش فراهم شود و برگزاری همایش پیش‌ِرو می‌تواند اقدامی عملی در جهت تحقق همین هدف باشد.