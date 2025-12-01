خاشی: صادرات محصولات گلخانه ای خاش به بازارهای جهانی آغاز شد

مجتبی خاشی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تشریح روند صادرات محصولات گلخانه‌ای شهرستان خاش گفت: صادرات بادمجان درجه یک و با کیفیت گلخانه‌ای از خاش طی چند روز گذشته به کشور روسیه شروع شده است؛ و حجم صادرات این محصول از صد تن عبور کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی خاش افزود: در حال حاضر فرآیند سورتینگ و بسته‌بندی گوجه به مرحله نهایی رسیده است.

وی درباره مقاصد صادراتی بیان کرد: برنامه ریزی ها برای ارسال این محصولات به ۹ کشور انجام شده است؛ عمده صادرات به روسیه، قزاقستان و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل امارات، عمان و قطر انجام می‌شود.

خاشی تصریح کرد: بخشی از محصولات نیز در مقطعی محدود به پاکستان ارسال می‌شود.

وی اظهار داشت: پیش‌بینی عدد دقیق در حوزه صادرات چندان ممکن نیست، چون عوامل مختلفی مثل عرضه و تقاضا، شرایط بازار، نوسانات نرخ ارز و مسائل مرتبط با صادرات در آن دخیل است؛ اما روند کلی صادرات همچنان رو به افزایش است.