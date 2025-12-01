سالاری: صادرات ۴.۶ میلیون تن کالا از بنادر غرب هرمزگان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالاری اظهار داشت: صادرات بیش از چهار میلیون و ششصد هزار تن کالاهای نفتی و غیرنفتی و همچنین بیش از سه میلیون تن حمل‌ونقل ساحلی در هشت‌ماهه سال امسال در این منطقه ثبت شده است.

وی با بیان اینکه میزان صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی در این دوره به ۴ میلیون ۶۹۹ هزار ۵۷۲ تن رسیده که نشان‌دهنده رشد ۱۶ درصدی است، افزود: از این مقدار ۲ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۵۶۹ تن کالاهای غیرنفتی با رشد ۳۲ درصدی و یک میلیون و ۹۵۴ هزار و ۳ تن فرآورده‌های نفتی صادر شده است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، گفت: حجم عملیات کابوتاژ در این مدت ۳میلیون و ۱۴۸ هزار و ۴۶۶ تن بوده که شامل یک میلیون ۸۶۲ هزار و ۹۹۶ تن فرآورده‌های نفتی و یک میلیون ۲۸۵ هزار ۴۷۰ تن کالاهای غیرنفتی است، عملیاتی که رشد ۱۱ درصدی را ثبت کرده است.

سالاری با اشاره به اینکه بنادر چارک، سیری، لاوان، بندرلنگه و منطقه ویژه اقتصادی پارسیان نیز در این دوره عملکردی رو به رشد داشته‌اند، تصریح کرد: به ترتیب بیش از ۲۴۵ هزار ۲۴۸ تن با رشد ۵۷ درصدی، یک میلیون و۸۴ هزار ۳۹۰ تن ۷۵۶ هزار ۹۰۸ تن، دو میلیون ۳۰۳ هزار ۶۱۱ تن با رشد ۴۰ درصدی و ۳۰۹ هزار ۴۱۵ تن کالا را صادر کرده‌اند.