برگشت حاصلخیزی خاک زاگرس به ۵۰ درصد درآمد نفتی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ همایش برنامه زمانبندی سمپوزیوم بینالمللی «خاک سالم و مدیریت جامع حوزههای آبخیز شهری» به مناسبت روز جهانی خاک در محل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در حال برگزاری است.
هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت مردمی سازمان ملی حفاظت محیط زیست در این مراسم، گفت: خاک تنها یک بستر فیزیکی نیست، بلکه یکی از بنیادیترین عناصر طبیعت به شمار میآید.
به گفته وی، خاک به عنوان یک منبع غیرقابل جایگزین، نیازمند حفاظت ویژه است زیرا هزاران سال طول میکشد تا یک سانتیمتر از آن شکل گیرد.
وی تأکید کرد: بیش از ۹۵ درصد از تولید غذای انسان از خاک آغاز میشود و هرگونه کاهش کیفیت خاک، تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی انسان خواهد بود.
این مسئول دولتی با اشاره به مشکلات زیستمحیطی کشور بیان کرد: فلات مرکزی ایران با مشکلاتی چون کاهش سفرههای آب زیرزمینی روبهرو است و در شمال کشور با تهدیدهایی چون خشکسالی و کاهش منابع آب مواجه خواهیم شد.
کیادلیری هشدار داد: تغییرات اقلیمی در کشور نه تنها در مناطق خشک بلکه در نواحی شمالی به سرعت در حال افزایش است و باید به فکر تأمین منابع آب برای دهههای آینده باشیم.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان ملی حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ۸۲.۵ درصد خاک کشور کمتر از یک درصد مواد آلی دارد، افزود: فرسایش خاک در کشور به معضلی جدی تبدیل شده است، از این رو برای بازگرداندن حاصلخیزی زاگرس ۵۰ درصد درآمدهای نفتی را باید هزینه کنیم.
کیادلیری گفت: مسئله تغییر اقلیم مرز جغرافیایی نمیشناسد که در این خصوص با دیگر کشورها میتوانیم تعامل داشته باشیم و با توجه به فشار جمعیتی و بهرهبرداریهای ناپایدار از منابع طبیعی، حفاظت از خاک و توجه به آموزشهای زیستمحیطی امری حیاتی برای آینده کشور به شمار میآید.
