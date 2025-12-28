تحصیل بیش از ۲۳ هزار دانش آموز فارسی در مدارس شاهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری صبح یکشنبه در نشست ستاد اجرایی ستاد شاهد فارس، با تبریک ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر، گفت: هماهنگی‌های بیشتر بین بنیاد شهید و اداره کل آموزش و پرورش استان قطعاً به اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها در مدارس شاهد کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه در همه زمینه‌ها و برنامه‌ها تعامل و همراهی با بنیاد شهید در دستور کار قرار دارد. تصریح کرد: باید تلاش کنیم دستورالعمل‌های صادره از آموزش و پرورش و بنیاد شهید هماهنگ و هم نوا باشند.

کلاری با اشاره به اینکه بحث کیفی سازی آموزشی و تربیتی در مدارس شاهد باید پیگیری شود خاطرنشان کرد: در خصوص پیشگیری آسیب‌های اجتماعی خصوصاً در مدارس شاهد باید از ظرفیت هر دو دستگاه آموزش و پرورش و بنیاد شهید استفاده کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس ادامه داد: در مدارس آنچه اصل است تربیت دانش آموزان هستند بنابراین در تمام تصمیمات مربوط به انتصاب مدیران خصوصاً در مدارس شاهد و ارائه برنامه‌ها باید به این اصل بسیار مهم توجه شود.

کلاری تصریح کرد: در سال تحصیلی جاری تعداد دانش آموزان ثبت نامی در مدارس شاهد استان فارس، ۲۳ هزار و ۳۸۸ است که از این آمار، تعداد ۴ هزار و ۸۲۷ در طرح پراکنده تحصیل می‌کنند.