به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین روحالله مختاری صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساوجبلاغ با گرامیداشت روز مجلس و هفته فرهنگی هشتگرد، بر قدردانی از تلاشهای نمایندگان مجلس و مسئولان محلی تأکید کرد.
وی با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب، گفت: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران در تقابل با نظام استکبار جهانی بوده و همچنان این مبارزه در عرصههای نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ادامه دارد لذا انسجام داخلی و همکاری مردم و مسئولان در مقابله با این چالشها ضروری است.
امامجمعه شهرستان ساوجبلاغ بابیان اهمیت حمایت از دولت و رئیسجمهور در پروژههای ملی و منطقهای، افزود: دولت در تأمین انرژی، مبادلات تجاری با کشورهای همسایه و عبور از تحریمها اقدامات جدی داشته و همه باید در شهرستان و استان از این تلاشها حمایت کنیم.
مختاری همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف و جلوگیری از اسراف و اهمیت پیشرفت پایدار در حوزه صنایع تأکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت ظرفیت برخی مناطق شهری، توسعه صنایع آلاینده باید کنترل شود تا هم آلودگی هوا کاهش یابد و هم فشار اجتماعی و خدماتی بر شهرها کمتر شود.
وی اضافه کرد: انتقال صنایع به استانهای محروم با ایجاد مشوقهای لازم میتواند مشکلات اشتغال، حاشیهنشینی و فرزند آوری را حل کند و به توسعه پایدار کشور کمک نماید.
امامجمعه شهرستان ساوجبلاغ در پایان اظهار امیدواری کرد که تصمیمگیریهای مسئولان در راستای پیشرفت پایدار و سلامت مردم باشد و از همگان خواست تا با همکاری و هماهنگی، شرایط بهتری برای منطقه فراهم کنند.
