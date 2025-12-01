کمبود اعتبار فقط توجیهی برای اجرا نکردن افزایش ظرفیت پزشکی است

محمد معتمدی‌زاده، عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادعای اخیر وزارت بهداشت مبنی بر اینکه برای اجرای افزایش ظرفیت پزشکی هیچ بودجه‌ای دریافت نشده»، اظهار کرد: این سخن درست نیست و با آمار رسمی بودجه‌ای مطابقت ندارد. طی چهار سال اخیر بودجه آموزشی و کمک‌آموزشی وزارت بهداشت هفت برابر شده است. بنابراین اینکه برخی مسئولان بگویند بودجه‌ای تخصیص نیافته، در تضاد کامل با واقعیت‌های موجود است.

وی گفت: وقتی تکلیفی از سوی قانون مشخص شده و مجلس نیز برای اجرای آن ردیف‌های بودجه‌ای تعیین کرده، وزارت بهداشت نمی‌تواند با طرح ادعای کمبود منابع از زیر بار اجرای آن شانه خالی کند. اگر واقعاً قصد اجرای مصوبه را نداشتند، چرا هنگام تدوین و تبادل نظر درباره بودجه، هیچ‌گونه مخالفت یا اعلام نیاز رسمی ارائه نکردند؟ این رفتار نمی‌تواند پذیرفته شود.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: کمبود پزشک در مناطق مختلف کشور یک واقعیت غیرقابل انکار است. در حوزه انتخابیه خود من نیز مشکلات جدی در زمینه کمبود پزشک عمومی و متخصص وجود دارد. افزایش ظرفیت پزشکی اقدامی ضروری و فوری است که نمی‌توان اجرای آن را با استدلال‌های غیرواقعی به تعویق انداخت.

وی با بیان اینکه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی در اجرای این مصوبه نیز تعلل و مقاومت نشان داده‌اند، اظهار کرد: افزایش ظرفیت پزشکی قانون است. برخی دانشگاه‌ها با طرح ادعای نبود منابع، مانع اجرایی ایجاد می‌کنند، در حالی که بررسی دقیق ردیف‌های بودجه‌ای نشان می‌دهد منابع قابل توجهی برای توسعه فضاهای آموزشی و تجهیز دانشگاه‌ها اختصاص یافته است. هفت برابر شدن بودجه آموزشی، پاسخ روشنی به این ادعاست.

معتمدی‌زاده گفت: اینکه وزارت بهداشت توپ را به میدان مجلس بیندازد و مدعی شود اعتبار لازم تأمین نشده، نه مبنای کارشناسی دارد و نه با اسناد بودجه‌ای سازگار است. ما این رفتار را نوعی فرار از مسئولیت می‌دانیم؛ زیرا اگر وزارتخانه قصد اجرای قانون را ندارد، باید شفاف و رسمی اعلام کند، نه اینکه در زمان اجرا مدعی کمبود بودجه شود.

وی با اشاره به وظایف نظارتی مجلس افزود: این موضوع در کمیسیون آموزش، کمیسیون اصل نود و همچنین کمیسیون بهداشت به‌صورت جدی پیگیری خواهد شد. تذکرات متعددی درباره اجرا نشدن مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی به وزیر بهداشت داده شده و پرسش‌های رسمی نیز آماده ارائه در صحن علنی است. ما با کسی تعارف نداریم و این‌بار موضوع را تا رسیدن به نتیجه دنبال خواهیم کرد.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس ادامه داد: متأسفانه برخی از این اظهارات معمولاً در فاصله تعطیلات یا دوره‌های کاهش جلسات علنی مطرح می‌شود، اما به محض آغاز فعالیت جدی مجلس، این ادعاها فروکش می‌کند. این رفتار به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و وزارت بهداشت باید در قبال آن پاسخگو باشد.

معتمدی‌زاده در پایان تأکید کرد: وزارتخانه‌ای که خود نیاز بودجه‌ای‌اش را اعلام می‌کند و در فرآیند تصویب بودجه مشارکت مستقیم دارد، نمی‌تواند امروز مدعی شود که بودجه نگرفته است. این ادعا برای ما تعجب‌برانگیز است و قطعاً در کمیسیون‌ها به‌طور دقیق بررسی خواهد شد. کمبود پزشک یک مسئله جدی ملی است و نمی‌توان اجازه داد با تعلل یا مقاومت اداری، حقوق مردم پایمال شود.