برگزاری دوره مطالعات ادیان و عرفان

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مجمع نمایندگان دانشگاه ادیان و مذاهب، «دوره مطالعات ادیان و عرفان» با حضور جمعی از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.

در این دوره علمی، اساتید مطرح کشور در زمینه‌های مختلف ادیان و عرفان به ارائه سخنرانی می‌پردازند. استادرضا الهی منش درباره «انسان شناسی در قرآن با رویکرد عرفانی»، استاد امیر جوان آراسته درباره «جایگاه ادبیات عرفانی در ادبیات فارسی»، استاد سید حسن اسلامی اردکانی درباره «دین پژوهی از آشنایی تا همدلی»، استاد قادر حافظ درباره «جهانی شدن و پیدایش معنویت جدید»، استاد حمیده امیریزدانی درباره «مطالعات تطبیقی ادیان» و استاد مهدی علمی دانشور درباره «بررسی پیوندهای مفهومی و تاریخی باستان گرایی و ملی گرایی» سخنرانی خواهند کرد.

این دوره تخصصی با هدف ارتقای شناخت علمی از ادیان و عرفان و با حضور پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به مطالعات اسلامی یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.