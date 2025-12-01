به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نمایشگاه بینالمللی هوش مصنوعی ایران (AIX Expo ۲۰۲۶) با مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت ایران، از ۲۲ تا ۲۵ دیماه ۱۴۰۴ و با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران با حضور اعضای تأثیرگذار هیئت دولت، فعالان اکو سیستم نوآوری و مدیران صنایع افتتاح میشود.
این رویداد به عنوان نخستین گردهمایی رسمی و تخصصی در حوزه هوش مصنوعی، نویدبخش جهشی بزرگ در تعامل میان فعالان اکو سیستم نوآوری، شرکتهای دانشبنیان، صنعت مالی و صنایع پیشرو در استفاده از هوش مصنوعی خواهد بود.
ستاد برگزاری نمایشگاه با تمرکز بر معرفی دستاوردها و محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی در سطوح ملی و بینالمللی از پنلهای تخصصی درباره کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع مختلف گرفته تا کارگاههای آموزشی و فرصتهای شبکهسازی B۲B و B۲G و استیج نوآوری این نمایشگاه فرصتی طلایی برای تقویت همکاریهای تجاری و انتقال دانش فراهم میآورد.
با توجه به رشد چشمگیر استارتاپهای هوش مصنوعی و رواج این نوآوری در صنعت کشور این نمایشگاه میتواند محرکی برای سرمایهگذاریهای کلان و صادرات فناوریهای بومی باشد.
هم چنین رویداد یلدا سامیت با همکاری هفتهنامه شنبه از مجموعه رویدادهای جانبی این نمایشگاه خواهد بود. این رویداد توسط شرکت ایده تجارت هرمس برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت رسمی نمایشگاه به آدرس: www.iranaiexpo.com مراجعه کنند.
نظر شما